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▲聖地牙哥教士左外野手Jurickson Profar，再國聯分區系列賽第2戰，上演守備美技，將洛杉磯道奇的球星Mookie Betts的陽春砲沒收。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯分區系列賽，聖教士與道奇在G2衝突不斷，教士三壘手Manny Machado，此外教士左外野手Jurickson Profar，在G2首局上演超美技，沒收Mookie Betts的全壘打，上演美技後Profar看著道奇球迷，並不斷跳躍，此舉也引發道奇球迷不滿，比賽進行到7局下半時，道奇球迷按耐不住怒火，開始向Profar投擲雜物，並向Profar怒噴垃圾話，導致Profar情緒激動，教士隊友和教練也馬上跑向Profar並安撫他的情緒，比賽一度暫停約15分鐘，才恢復進行。