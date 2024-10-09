美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯分區系列賽，聖地牙哥教士今（9）日回到主場迎戰洛杉磯道奇，雙方將進行關鍵G3，在G2雙方衝突不斷，也讓聖地牙哥警方不敢鬆懈，G3在場外出動多達15台警車，並有大量警察駐守周邊，為了就是要確保雙方球迷不會爆發大規模衝突。
世仇對決 雙方G2衝突不斷
教士與道奇在G2衝突不斷，教士三壘手Manny Machado，G2在6局上揮棒落空遭到三振後，與道奇先發投手Jack Flaherty互噴垃圾話，2人回到休息區後，持續互噴垃圾話，雙方險些爆發衝突。6局下攻守交換時，Machado疑似將球直接丟進對方休息區，再度引發爭議。
此外教士左外野手Jurickson Profar，在G2首局上演超美技，沒收Mookie Betts的全壘打，上演美技後Profar看著道奇球迷，並不斷跳躍，此舉也引發道奇球迷不滿，比賽進行到7局下半時，道奇球迷按耐不住怒火，開始向Profar投擲雜物，並向Profar怒噴垃圾話，導致Profar情緒激動，教士隊友和教練也馬上跑向Profar並安撫他的情緒，比賽一度暫停約15分鐘，才恢復進行。
G3回到教士主場，可以預想到教士球迷已經準備好，要替教士球員討回公道，雙方氣氛一觸即發，今日在場外一共出現15台警車，根據日本《Yahoo Sports》報導指出，通常只會出動10輛警車，今天的狀態有些特殊，因此才會部署比一般還要多的警力。
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教士與道奇在G2衝突不斷，教士三壘手Manny Machado，G2在6局上揮棒落空遭到三振後，與道奇先發投手Jack Flaherty互噴垃圾話，2人回到休息區後，持續互噴垃圾話，雙方險些爆發衝突。6局下攻守交換時，Machado疑似將球直接丟進對方休息區，再度引發爭議。
此外教士左外野手Jurickson Profar，在G2首局上演超美技，沒收Mookie Betts的全壘打，上演美技後Profar看著道奇球迷，並不斷跳躍，此舉也引發道奇球迷不滿，比賽進行到7局下半時，道奇球迷按耐不住怒火，開始向Profar投擲雜物，並向Profar怒噴垃圾話，導致Profar情緒激動，教士隊友和教練也馬上跑向Profar並安撫他的情緒，比賽一度暫停約15分鐘，才恢復進行。
G3回到教士主場，可以預想到教士球迷已經準備好，要替教士球員討回公道，雙方氣氛一觸即發，今日在場外一共出現15台警車，根據日本《Yahoo Sports》報導指出，通常只會出動10輛警車，今天的狀態有些特殊，因此才會部署比一般還要多的警力。