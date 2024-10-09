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監察院8日公布最新公職人員財產申報，其中行政院長卓榮泰夫婦名下有台北市內湖2筆土地、3筆建物、一輛50萬元的LEXUS汽車，以及現金2萬970元、存款601萬1270元。不過國民黨立委謝龍介姪子謝克洋質疑，現在一台Lexus UX最基本的售價將近150萬元，「到底在哪裡可以用50萬買到一台Lexus？」監察院新一期廉政專刊公布公職人員財產申報，在新舊任閣員部分，行政院長卓榮泰夫婦名下有台北市內湖2筆土地、3筆建物、一輛50萬元的LEXUS汽車，以及現金2萬970元、存款601萬1270元、19筆保險，另背負386萬129元債務，作為週轉金使用。對此，謝克洋在臉書質疑，現在一台Lexus UX最基本的售價將近150萬元，「問了Lexus的資深業務，他說事故車、15年以上或是跑了2、30萬里程數的，有機會用50萬以內買到一台Lexus。」根據專業人士提供資訊，50萬大概可以買到10年左右的ES、11年左右的IS、11年左右的RX，「但是，上述10年以上的車款，CC數都是2000以上，CC數2000以下的款式是2017、2018年左右才在台灣問世。而2017、2018年左右的車款，最低價格都至少要80萬左右起跳，換言之，卓榮泰不是申報不實，就是用非常優惠的價格買到好車。」謝克洋表示，懇請卓院長告訴各位，到底在哪裡可以用50萬買到一台Lexus，年輕人也想要以便宜價格就能駕駛百萬名車；或是卓院長能夠拿出示買賣單據，打臉他的質疑，證明真的有辦法就能用50萬買到一台Lexus，否則就是財產申報不實。