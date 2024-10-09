天氣越來越有秋冬的感覺！東北季風本週南下，今（9）日清晨，全台最低溫跌破20度，發生在新北市石碇區的19.3度，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，今天的降雨量比前兩天減少許多，南北兩地溫度差大，明（10）日國慶日， 降雨範圍將再縮小，週五（10/11）後東北季風又增強。日本東南方海面的熱帶性低氣壓，則有增強為第19號颱風「百里嘉」的機會。
吳聖宇說明，今天白天，迎風面的大台北、東半部仍有短暫雨勢，午後中南部山區有雷陣雨，晚間整體水氣減少，只有大台北、宜蘭、花蓮一帶有局部短暫陣雨的機會，天氣趨於穩定；不過東北季風也帶來較涼的空氣，北台灣天高溫只有25至27度，花東28至30度，中南部仍有31至32度，南北的溫度差異大，南來北往的要多注意。
吳聖宇表示，國慶日水氣進一步減少，東北季風強度減弱，預估「東半部仍有局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部短暫陣雨」，但降雨量、降雨範圍都會比今天更為減少，大部分地區「多雲或有陽光」，適合外出。國慶日溫度方面，北部、東半部白天高溫26至29度，相對較舒適，中南部高溫仍有30至32度，體感悶熱。
週五至週六（10/12），東北季風稍微增強，週日（10/13）明顯減弱，風向轉為「偏東風」一直到下週，「因此下禮拜影響台灣的東北季風，整體強度會比較偏弱，不會像這個禮拜這樣的明顯，降雨較少，溫度也會較偏高，有較為偏暖的趨勢。」
吳聖宇也補充，日本東南方海面仍有「熱帶性低氣壓」，並且持續向偏北方向移動，雖然結構始終發展不好，但是未來仍不排除增強為第19號颱風百里嘉的可能性，對台灣天氣並無影響。
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吳聖宇表示，國慶日水氣進一步減少，東北季風強度減弱，預估「東半部仍有局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部短暫陣雨」，但降雨量、降雨範圍都會比今天更為減少，大部分地區「多雲或有陽光」，適合外出。國慶日溫度方面，北部、東半部白天高溫26至29度，相對較舒適，中南部高溫仍有30至32度，體感悶熱。
週五至週六（10/12），東北季風稍微增強，週日（10/13）明顯減弱，風向轉為「偏東風」一直到下週，「因此下禮拜影響台灣的東北季風，整體強度會比較偏弱，不會像這個禮拜這樣的明顯，降雨較少，溫度也會較偏高，有較為偏暖的趨勢。」
吳聖宇也補充，日本東南方海面仍有「熱帶性低氣壓」，並且持續向偏北方向移動，雖然結構始終發展不好，但是未來仍不排除增強為第19號颱風百里嘉的可能性，對台灣天氣並無影響。