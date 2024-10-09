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▲未來一週，北台灣除了週四、週五之外，都會有雨勢出現，而中南部整週都是午後雷陣雨為主。（圖／中央氣象署）

▲位在日本東南方附近的熱帶性低氣壓即將增強為「百里嘉颱風」，路徑對台灣沒有影響。（圖／中央氣象署）

天氣越來越有秋冬的感覺！，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，今天的降雨量比前兩天減少許多，南北兩地溫度差大，，週五（10/11）後東北季風又增強。日本東南方海面的熱帶性低氣壓，則有增強為第19號颱風「百里嘉」的機會。吳聖宇說明，，晚間整體水氣減少，只有大台北、宜蘭、花蓮一帶有局部短暫陣雨的機會，天氣趨於穩定；不過東北季風也帶來較涼的空氣，北台灣天高溫只有25至27度，花東28至30度，中南部仍有31至32度，南北的溫度差異大，南來北往的要多注意。吳聖宇表示，國慶日水氣進一步減少，東北季風強度減弱，預估，適合外出。國慶日溫度方面，北部、東半部白天高溫26至29度，相對較舒適，中南部高溫仍有30至32度，體感悶熱。週五至週六（10/12），東北季風稍微增強，週日（10/13）明顯減弱，風向轉為「偏東風」一直到下週，「因此下禮拜影響台灣的東北季風，整體強度會比較偏弱，不會像這個禮拜這樣的明顯，。」吳聖宇也補充，日本東南方海面仍有「熱帶性低氣壓」，並且持續向偏北方向移動，，對台灣天氣並無影響。