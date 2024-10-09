我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林依晨（左）和蔡健雅（右）開心在釜山影展抱回獎座。（圖／公視提供）

▲林依晨的韓文致詞，觀眾評價超兩極。（圖／翻攝自부산국제영화제Busan International Film Festival）

▲林依晨是演藝圈著名的高學歷女星。（圖／周子娛樂）

今年入圍金鐘獎的女星林依晨，6日先憑藉戲劇《不夠善良的我們》奪下釜山影展第6屆亞洲內容暨全球OTT大獎的最佳女主角獎，她上台領獎發表感言時，用中、英、韓3種語言穿插致詞，掀起討論。但近日Threads上就有網友質疑，林依晨短短幾句韓文發言卻出現卡詞、文法錯誤的情況，讓粉絲不解的問：「她不是政大韓文系嗎？」林依晨靠《不夠善良的我們》擊敗對手朴寶英、二階堂富美、周迅等亞洲知名女星，拿下最佳女主角獎。當天她上台致詞時，首先用韓文喊道「唉一古」，發出感嘆，接著又斷斷續續用韓文發表感言：「我是林依晨，很感謝又榮幸能獲得這個獎項，我相信這個獎項能帶給我和整個製作團隊很大的鼓勵」。後來林依晨還切換了英文、中文致詞，3種語言都相當流利，但也有部分網友不這麼認為。Threads上就有粉絲直言：「每當依晨堅持要用韓文發表感言時，真的都要替她捏好幾把冷汗，韓語的part真的是有聽沒有懂」。粉絲認為林依晨的韓文其實不到流利的程度，口音更容易讓人聽不懂，建議她下次用韓文打完招呼就可以用習慣的語言致詞。其他網友看了該篇串文也紛紛留言討論，「她不是政大韓文系？是記錯了嗎」、「真的，聽她韓文感言會很驚訝，這是韓文系畢業水準？後來想想有可能是太多年沒用韓文，就可以理解了」、「我的朋友會一點點韓文，可以同步翻譯的人，也說她（林依晨）到底在說啥呢」、「終於有人說出我一直想講的實話了，聽她講韓文就知道她韓文很生疏，跟講起來不自在」。但也有粉絲認為，韓文本來就不是林依晨的母語，有點口音或是不通暢是很正常的情況，「她是一個明星、在韓國授獎，講韓文可以拉近距離表達親切感。再來，每一個語言就算說得不夠流利，能說就是開始，為什麼大家都要用流利、口音100%的標準才能講一種語言呢？」、「韓文或許沒有講很好，但我個人覺得到了韓國講幾句當地話，的確比較親切，也可拉近距離，無傷大雅」。事實上，林依晨不僅是政大韓文系畢業生，還是英國倫敦大學「中央演講和戲劇學院」碩士，當時她拍完電視劇《蘭陵王》後雖然人氣居高不下，但她還是堅持要暫別演藝圈進修學業。林依晨選擇在2013年出國留學，攻讀一年碩士學程進修表演相關科系，最後也順利畢業取得學位，重返演藝圈後更是熱度不減，確實是不簡單的學霸女星。