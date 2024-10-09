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楊千霈2016年嫁給認識半年、交往19天的台大學長洪家傑（Jay），男方在家族紡織企業任職，據傳身家約6千萬，夫妻育有2名女兒，看似婚姻幸福的她，今（9）日被爆料已經和老公提離婚，對方沒有答應，兩人目前分居桃園、台北，對於婚變傳言，楊千霈經紀人否認，稱夫妻倆的關係「一切正常」。據《鏡週刊》報導，楊千霈日前發文透露，6歲大女兒左腿脛骨斷成兩半，她被目擊在台北萬華娘家一打二帶小孩，身旁不見老公人影，老父還幫忙孫女推輪椅，接送外孫放學，生病的楊千霈獨自去診所拿藥，看診後到公園運動。有消息指出楊千霈和老公價值觀、教養孩子方式歧異，成為離婚導火線。針對楊千霈傳出婚姻亮紅燈，經紀人表示：「因為工作和孩子的關係，本來就是台北、桃園兩邊跑，一切都正常。」楊千霈曾經在節目上分享，與老公是在張勛傑、吳大維開的美式餐廳認識，第一天晚上雙方就聊得很起勁，隔天起床才發現和男方互留私人臉書，還有一長串對話紀錄，男生甚至給楊千霈信用卡卡號，原來是當時楊千霈請對方來看她演的舞台劇，稱刷卡買票比較便宜，「他很信任我，所以第一個晚上就把信用卡卡號給我。」結婚8年期間，楊千霈也偶爾秀恩愛，沒想到，如今傳出走不下去，令人訝異。