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清泉崗基地8日下午發生嚴重意外，一名空軍防空暨飛彈指揮部302營的士兵在打靶不慎下顎中彈送醫不治，疑似是因槍托撞擊地面才導致意外發生。對此，退役陸軍少將栗正傑提出6點質疑。空軍防空暨飛彈指揮部302營8日下午在台中市清泉崗基地內靶場實彈射擊，1名士兵不明原因中彈，子彈貫穿臉部，送醫急救後仍不治；國防部發言人孫立方表示，國軍對於所有不管是訓練或者是戰備工作，都以安全作為最高要求的原則，這件事情的肇因為何？空軍會詳細調查再向社會做一個說明。對此，栗正傑在臉書發文提出6點質疑，首先，為什麼在預備線就裝子彈？第二、誰下令拉槍機將子彈推進槍膛？第三、誰下令開保險？第四、如果撞擊槍托就會擊發，那戰時戰鬥動作更劇烈，不是打死自己人更多？第五、上級指揮官有沒有到場督導？第六、靶場指揮官有沒有按靶場紀律下達各項射擊口令？栗正傑也在節目《頭條開講》分享親身經歷，透露自己就讀軍校某次打完靶，有人的57式步槍槍機沒有擊發，結果旁人「很雞婆」幫忙扣板機，下秒子彈立馬擊發，還好沒有人受傷；他也強調，整個靶場的安全規定非常重要。