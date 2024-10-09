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▲新光金控股東臨時會今（9）日登場，董事長魏寶生及大股東、新光人壽副董事長洪士琪進場，也與市場反對派林伯翰握手致意及短暫交談。（圖／擷取自新光金股臨會直播）

▲新光金控股東臨時會今（9）日登場，股東出席踴躍，不少股東一早就到場領取紀念品。（圖／記者顏真真攝）

新光金控與台新金控今（9）日同步召開股東臨時會，將討論兩家金控換股合併案，一早就有許多股東到新光金股臨會現場領取股東會紀念品「200元全家禮物卡」，對於「新新併」贊成或反對也各有立場。不過，新光金控董事長魏寶生及大股東、新光人壽副董事長洪士琪進場後，看到市場反對派林伯翰也握手致意，並進行短暫交談，股東出席也相當踴躍，普通股數占流通股數81.56%，至於「新新併」是否如台新金預期有信心順利通仍待股臨會投票結果出爐。新光金與台新金今日早上9點分別召開股東臨時會，討論「新新併」議案。由於這起合併案從原本中信金攔腰搶親，打算「敵意收購」，台新金採合意併購，而且為提升合併誘因，提高換股比例，從1股新光金換0.6022股台新金，大幅調高為1股新光金換0.672股，再加0.175股辛種特別股，而這也是國內第二樁「金金併」、 第一樁合意「金金併」，也引發市場關注。今日一早新光金股臨會股東出席也相當踴躍，許多股東一早就先排隊領取紀念品，也有小股東受訪表達自己對合併案的立場，其中有小股東不滿合併價格太低，因此表達反對。另外，也有小股東認為，中信金併新光金「以大併小」將來發展性較好，加上對新光吳家經營風格有所質疑，覺得新光吳家對小股東不是那麼友善，因此，即便合併沒成功可能影響股價，他還是要投反對票，況且他是8、9元買的，沒關係，只是他預期合併案應該會通過。當然，也有小股東、也曾是新光集團員工表示，若「新新併」成功，未來股價應該可以追上中信金沒問題，每年獲利有1、2元、甚至3元沒問題，只要董事長不要管，給經理人管理就Ok，不要以為自己很會，他是因為已退休才這麼敢罵以前老闆 ，他會支持「新新併」。