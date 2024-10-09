我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德日前在國慶晚會上提出了「祖國論」，引起廣泛討論，也讓中國氣得跳腳。在兩岸問題加劇、全球局勢日益緊張之際，有日媒形容台灣情勢「迫在眉睫」，更揭露有「外務省大腦」之稱的外務省安全保障政策課長高羽陽將被派駐台北。根據《每日新潮（デイリー新潮）》報導，儘管熟稔安保政策的石破茂近來成為日本首相，但全球局勢相比以往更加動蕩不安，各地戰火蔓延，而台灣與中國之間也成為了亞洲的「火藥桶」。在今年5月，總統賴清德於就職演說中，否定了中國主張的「台灣是中國一部分」論點。對此，中國在台灣周邊進行了大規模的軍事演習，進一步加大壓力。此外，在9月27日、日本自民黨總裁選舉之際，中國外交部發言人林剣在記者會上向日本提出警告，批評石破茂於8月時訪台並與賴清德會晤，稱「中國堅決反對日本政治人物訪台」。中國國家主席習近平也於9月30日國慶節的慶祝活動上強調「台灣是中國神聖的領土」。報導指出，台灣的情勢可說是「迫在眉睫」，而在此時，日本將調派人員駐台，其人選是曾在日本外務省擔任官房總務課長的高羽陽，他將在財團法人日本台灣交流協會擔任副代表一職。由於台灣和日本沒有正式外交關係，因此台北辦事處代表實際上等同「大使」。報導指出，高羽陽在1995年從東京大學法學部畢業後便進入外務省。在安倍政府時期，他曾擔任當時外務省副大臣齋木昭隆的秘書，齋木昭隆曾領導日朝談判；高羽陽，他也曾擔任北美2課課長，後續獲得日本前首相菅義偉信任，在菅義偉任職首相期間擔任首相秘書，由於獲得菅義偉的信賴，也讓他有著「首相官邸的得意門生」之稱。在擔任首相秘書的期間，他也主導了有關安全保障的討論，一直到菅義偉於2021年9月下台，高羽陽才又回到外務省工作。儘管外界普遍認為，高羽陽作為外務省副大臣可能人選，應會上任駐美大使或亞太局次長等核心職位，被派駐到台北一事可是說是始料未及。據傳，高羽陽在近期舉行的總裁選舉當中，曾在菅義偉授意下幫助小泉進次郎競選，石破茂勝選後讓菅義偉、小泉進次郎擔任黨內要職，以安撫他們。而為了削弱菅義偉及小泉進次郎的影響力，才將被視為「大腦」的高羽陽派駐海外。不過有外務省知情人士透露，實際上，此次的人事調動是高羽陽強烈希望的結果，並且在總裁選舉之前就已經確定。高羽陽曾在阿富汗工作，一直希望能被調派到北京、台北、以色列特拉維夫等可能成為日本外交熱點的地區。該名知情人士指出，這次人事安排十分適合他，高羽陽沒有政治野心，但對外交工作有著強烈的執著。當時在菅義偉離任後，高羽陽回到外務省後擔任安全保障政策課課長，並為「安保三文書」奔走，為當時的岸田文雄政府決策鋪路。「安保三文書」規範反攻擊能力、將防衛預算提高到GDP的2％等政策。高羽陽曾在2023年的訪問中指出，為了實現安全保障，加強國家防禦固然重要，但同時利用外交力量，為日本創造良好的安全環境，透過「不戰而勝」、防止威脅出現，也同樣重要。