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台北市前市長長柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，如今被爆柯的貼身帳房為「橘子」許芷瑜，引起外界關注，民進黨台北市議員簡舒培今（9）日質疑，橘子與柯家公子柯傅堯都在日本，兩個在日本的重要關係人，到底為柯文哲「保護」了多少錢？她建議，與其讓「非核心發言人」天天無意義跳針回應，倒不如趕快幫真正的「核心」人物橘子買張機票回台灣。針對京華城案，簡舒培在臉書指出，京華城案發展至今，一直很令人疑惑，既然都約談前隨扈跟行程秘書了，那位總是跟在柯文哲身邊叫他「阿北」的跟屁蟲、柯文哲的遠親「橘子」許芷瑜，為什麼一直都沒在約談名單中？現在真相大白，傳出許芷瑜在柯文哲指示下，已經先一步出境前往日本，至今都還沒回台灣。「對價關係呼之欲出，210萬是560%後謝＋20%意向確認金？」簡舒培指出，檢調上一波搜索約談後，收押了柯文哲親信李文宗以及鼎越前董事長朱亞虎，其中朱亞虎更已坦承行賄，7位被列為被告的威京集團員工也認了是公司拿錢，要他們以政治獻金的名義匯給民眾黨。簡舒培提到，據先前列出的時間軸，7名威京集團員工在2020年3月24日至3月26日匯款，26日下班前都發局就超有效率地由時任局長黃景茂簽名決行，隔天發文告訴京華城「近期提送本市都市計畫委員會研議」；而據先前報導，柯妻陳佩琪在2020年3月10日至4月14日之間，透過ATM存入157萬元，4月15日柯文哲就蓋章決行，讓都發局將京華城案提送都委會研議。簡舒培認為，種種的巧合，可以讓人確定，無論這210萬是不是要幫柯文哲湊募款額，與京華城都脫不了關係，可能就是560%的後謝，以及後續20%容獎的「意向確認金」。「親信橘子出境去柯家公子也在的日本，幫柯文哲把錢保護好？」簡舒培質疑，先前陳佩琪親自向媒體說明金流時，也坦承透過ATM把錢存到她跟小孩的帳戶，但不僅金錢來源的說法每次都不一樣，也刻意模糊在「2020年便當會後」以及「去年10月至今年5月」兩個時期存了逾60次的事實。簡舒培說，如今傳出柯文哲的遠親兼秘書「橘子」，在檢調8月28日搜索約談威京集團主席沈慶京、議員應曉薇的前一天，受柯文哲指示出境前往日本，甚至要她「把錢保護好」，就這麼巧，那位被陳佩琪說成是「別人」還拿來當開公司人頭、拿他帳戶來玩ATM存款樂遊戲的柯家公子，目前也在日本念書。簡舒培質疑，一個是柯文哲貼身帳房、一個是柯文哲放錢的口袋，兩個在日本的重要關係人，到底為柯文哲「保護」了多少錢？又會有什麼進一步的洗錢、滅證動作？身為柯媽親自安插的親信，橘子身上是否還有其他關鍵的USB？檢調必須要加緊腳步追查。簡舒培強調，最後還是告訴民眾黨，與其讓「非核心發言人」天天無意義跳針回應，倒不如趕快幫真正的「核心」人物橘子買張機票回台灣，把事情說清楚講明白。