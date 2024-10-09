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​明天就是雙十國慶日，有幫外賓也陸續抵台。外交部長林佳龍今（9）日指出，他昨天陪同總統賴清德款宴聖露西亞訪團一行時，總統強調，將持續推動「價值外交」與「經濟外交」。林佳龍致詞時也提到，2008年他曾陪時任總統陳水扁訪聖露西亞，難忘這美麗的國家，期盼兩國邦誼永存。林佳龍今天表示，他昨晨在桃園機場迎接吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Penitala Teo）伉儷後，又馬不停蹄陪同聖露西亞參議院議長雷諾絲（Alvina Reynolds）、眾議院議長法蘭西斯（Claudius J. Francis）晉見總統賴清德，中午並在外交部款宴訪團一行。林佳龍指出，2008年他擔任總統府副秘書長時，就曾隨時任總統陳水扁前往聖露西亞訪問，「對這美麗的國家留下深刻印象」；而眾議長法蘭西斯也說他還記得當時的我，顯示眾議長的好記性。賴總統接見貴賓時也強調，台灣會繼續推動「價值外交」與「經濟外交」，持續提升兩國人民福祉，一起為全球的和平與繁榮貢獻更多力量。