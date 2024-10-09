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民眾黨主席柯文哲因涉入京華城圖利等罪嫌遭收押，近來檢調大動作傳喚證人，對此政治評論員吳靜怡今（9）日表示，從傳喚證人中不難發現柯文哲的朋友非富即貴，有媒體大亨、財團老闆、建商老闆、政商花蝴蝶、金主，身價加起來破兆元，而其擅長利用鏡頭演出「無助的蘇乞兒」形象，引發大眾的情感共鳴，成功吸引民眾的支持，甚至掩蓋了背後與財團合作關係，「一邊跟小草喊窮要小額捐款，卻又一邊跟董仔們拿百萬鉅款！」吳靜怡說，柯文哲的「蘇乞兒」形象就是當代政治中，精心設計的煉金術，從昨日傳喚的證人名單中，不難發現柯文哲朋友非富即貴，有媒體大亨、財團老闆、建商老闆、政商花蝴蝶、金主，身價加起來破兆元，從政治現金再串聯到政治獻金，讓檢調廉必須從京華城縱橫到民眾黨、基金會、智庫等，進行全面盤查，周周都有10位以上的證人。吳靜怡表示，權貴一把抓，幹嘛還要榨乾年輕人的便當錢？柯文哲擅長利用鏡頭演出「無助的蘇乞兒」形象，以引發大眾的情感共鳴，成功吸引民眾的支持，甚至掩耳盜鈴的掩蓋了他背後與財團合作關係，一邊跟小草喊窮要小額捐款，卻又一邊跟董仔們拿百萬鉅款，複雜財務操作得以讓柯文哲可以躲在背後，進行更大規模的政治操作。吳靜怡指出，從民眾黨政治獻金到柯文哲京華城弊案，可以讓大家學習到如何運用形象塑造的精準策略，卻在後真相政治的操作手法達到掩蓋「貪腐與權力」的賽局並進行許多隱形交換，最後，達到小額政治募款與巨額金權交易。「原來，都是錢！」吳靜怡說，現在檢調廉盤查的不只是金流，而是柯文哲的錢脈。而現代政治的領袖，不再僅僅依靠政策來取勝，而是在政治舞台上所扮演出色的角色。另提及，立法院長韓國瑜為柯文哲留下雙十國慶的觀禮座位，應該是警示中華民國台灣所有人「色即是空」，即便柯文哲有了最高權威，「但人在土城，一場空」。