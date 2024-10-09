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▲《黑白大廚》中出現的甜點「栗子提拉米蘇」將在韓國連鎖超商販售。（圖／翻攝CU씨유）

▲栗子提拉米蘇是「拿坡里美味黑手黨」在敗部復活賽中推出的甜點。（圖／netflixkr IG）

Netflix熱播的韓國料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》每集挑戰都掀起觀眾熱議，其中由代號「拿坡里美味黑手黨」的義式料理廚師權聖晙，在敗部復活賽推出的甜點「栗子提拉米蘇」，更吸引許多粉絲討論。南韓連鎖超商CU也看中這波商機，決定推出這款限定甜品，售價為4900韓元（約新台幣117元）；消息曝光後讓不少台灣粉絲也瘋狂敲碗，希望這款超商甜點可以趕快引進台灣！《黑白大廚》最後一集決賽在昨（8）日播出，冠軍由「拿坡里美味黑手黨」權聖晙拿下，他擊敗美國白宮主廚李愛德華，獨得3億韓元獎金（約新台幣713萬元），精彩表現讓觀眾印象深刻。而權聖晙在比賽過程中其實曾一度面臨淘汰，當時敗部復活賽主題是運用超商食材做出美味料理，在一眾主廚都拿出拿手絕活做鹹食時，權聖晙反其道而行，用超商食材做出「栗子提拉米蘇」，成功讓評審留下深刻印象，最後也憑藉這道甜點敗部復活，繼續晉級挑戰。當時權聖晙先用牛奶燉煮栗子，再將消化餅乾浸泡榛果拿鐵中，充當蛋糕體，又從奶油麵包裡把奶油挖出來重新混合調味，最後層層組合再於頂端灑上堅果碎屑，賣相相當誘人。端上桌後就連評審白種元也忍不住多吃了好幾口，佩服權聖晙可以從有限的食材中發揮最大創意，該道甜點曝光後也火速引起觀眾討論。現在南韓連鎖超商CU也看中商機，直接找來權聖晙聯名推出這道甜點販售，開賣日期就訂在10月12日，每份售價是4900韓元（約新台幣116元），雖然擺在一眾超商食品中略顯昂貴，但可以吃到冠軍廚師的配方，還是讓不少粉絲相當期待。台灣的觀眾見狀也紛紛留言敲碗，希望「栗子提拉米蘇」也可以引進台灣，一樣在超商販售，海外粉絲也想大飽口福。