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▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在睽違7個打席後再度敲安，並在Teoscar Hernande滿貫彈的護送下，回到本壘得分。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒季後賽國聯分區系列賽G3，洛杉磯道奇今（9）日前進客場踢館聖地牙哥教士，賽前雙方前2戰下來各拿下1勝，因此哪隊能夠搶下今日勝利，就能夠率先聽牌，此戰雙方在前半段則是形成打擊大戰，，系列賽正式取得聽牌優勢。本場比賽道奇在1局上先靠著強打Mookie Betts的陽春全壘打先馳得點，率先取得1：0領先；比賽來到2局下，教士打線很快給予回應，此局團隊共敲出5支安打，3局上半道奇前3棒上場打者Miguel Rojas、大谷翔平、Mookie Betts分別敲出安打上壘，這時道奇無人出局攻佔滿壘，雖然Freddie Freeman未能適時建功，但第四棒Teoscar Hernández面對教士先發投手Michael King，比賽從4局開始，雙方打線後續皆未能突破對方投手群，教士也在8局上2出局一壘有人情況下，就讓終結者Robert Suarez提早上班，他也沒讓滿場教士球迷失望，而道奇日籍球星大谷翔平，本場比賽個人則是4個打數敲出1支安打，僅在3局上靠著一壘安打站上壘包，另被三振2次，