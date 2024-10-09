MLB美國職棒季後賽國聯分區系列賽G3，洛杉磯道奇今（9）日前進客場踢館聖地牙哥教士，賽前雙方前2戰下來各拿下1勝，因此哪隊能夠搶下今日勝利，就能夠率先聽牌，此戰雙方在前半段則是形成打擊大戰，教士則靠著2局下半的6分大局奠定勝基，終場就以6：5擊敗道奇，系列賽正式取得聽牌優勢。而根據歷史數據顯示，在大聯盟五戰三勝的系列賽當中，球隊取得2-1領先時，最終贏得系列賽機率高達72.4%，取得晉級優勢。
道奇首局就有分數進帳 但教士2下攻勢更兇猛
本場比賽道奇在1局上先靠著強打Mookie Betts的陽春全壘打先馳得點，率先取得1：0領先；比賽來到2局下，教士打線很快給予回應，此局團隊共敲出5支安打，包含當家重砲Fernando Tatis Jr.的2分砲在內，教士單局一口氣灌進6分，反倒取得6：1領先。
3局上Hernández敲滿貫彈 但後續反撲無力
3局上半道奇前3棒上場打者Miguel Rojas、大谷翔平、Mookie Betts分別敲出安打上壘，這時道奇無人出局攻佔滿壘，雖然Freddie Freeman未能適時建功，但第四棒Teoscar Hernández面對教士先發投手Michael King，則是鎖定一顆85英里的滑切球，一棒將球扛出中外野大牆，這是一發滿貫砲，一口氣灌進4分打點，道奇3局打完追至5：6落後。
比賽從4局開始，雙方打線後續皆未能突破對方投手群，教士也在8局上2出局一壘有人情況下，就讓終結者Robert Suarez提早上班，他也沒讓滿場教士球迷失望，8、9局接連封鎖住道奇打線，終場教士就以1分之差在主場驚險擊敗道奇，系列賽順利率先搶下聽牌優勢。
而道奇日籍球星大谷翔平，本場比賽個人則是4個打數敲出1支安打，僅在3局上靠著一壘安打站上壘包，另被三振2次，大谷季後賽打擊率目前已降至0.231，整體攻擊指數OPS則為0.693。
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本場比賽道奇在1局上先靠著強打Mookie Betts的陽春全壘打先馳得點，率先取得1：0領先；比賽來到2局下，教士打線很快給予回應，此局團隊共敲出5支安打，包含當家重砲Fernando Tatis Jr.的2分砲在內，教士單局一口氣灌進6分，反倒取得6：1領先。
3局上Hernández敲滿貫彈 但後續反撲無力
3局上半道奇前3棒上場打者Miguel Rojas、大谷翔平、Mookie Betts分別敲出安打上壘，這時道奇無人出局攻佔滿壘，雖然Freddie Freeman未能適時建功，但第四棒Teoscar Hernández面對教士先發投手Michael King，則是鎖定一顆85英里的滑切球，一棒將球扛出中外野大牆，這是一發滿貫砲，一口氣灌進4分打點，道奇3局打完追至5：6落後。
比賽從4局開始，雙方打線後續皆未能突破對方投手群，教士也在8局上2出局一壘有人情況下，就讓終結者Robert Suarez提早上班，他也沒讓滿場教士球迷失望，8、9局接連封鎖住道奇打線，終場教士就以1分之差在主場驚險擊敗道奇，系列賽順利率先搶下聽牌優勢。
而道奇日籍球星大谷翔平，本場比賽個人則是4個打數敲出1支安打，僅在3局上靠著一壘安打站上壘包，另被三振2次，大谷季後賽打擊率目前已降至0.231，整體攻擊指數OPS則為0.693。