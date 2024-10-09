美國職棒大聯盟（MLB）季後賽美聯分區系列賽，紐約洋基在G2不敵堪薩斯皇家後，目前雙方系列賽戰成1:1平手，G3將移師皇家主場進行，在G2賽後，洋基三壘手Jazz Chisholm Jr.受訪時表示，他認為洋基還是會順利晉級，更坦言皇家只是「運氣好」但洋基總教練Aaron Boone則是持不同看法。
雖洋基G2輸球，但Chisholm Jr.還是對球隊相當有信心，「我還是覺得我們會晉級」隨後更表示G2洋基有很多機會沒有把握住，皇家能夠贏球只是走運而已。
但Boone卻不認同Chisholm Jr.的看法，「我並不覺得他們只是運氣好，他們做的很好，來到我們的主場且擊敗我們。」儘管Chisholm Jr.的言論有些狂妄，但Boone還是稱讚子弟兵表現，「他時常都有出色表現，在他心中，對於自己和球隊都非常有信心。」
在G2失利後，G3洋基將前往客場作戰，洋基將派出生涯季後賽初登板的Clarke Schmidt，皇家方面則是推出本季拿下16勝的Seth Lugo。
根據《台灣運彩》盤口顯示，本場比賽戰況五五波，洋基不讓分賠率1.70，地主皇家則是1.80，差距不大。而根據《球王體育賽事inplayZ》的資訊顯示，彩迷較看好洋基獲勝，支持度有54%。
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但Boone卻不認同Chisholm Jr.的看法，「我並不覺得他們只是運氣好，他們做的很好，來到我們的主場且擊敗我們。」儘管Chisholm Jr.的言論有些狂妄，但Boone還是稱讚子弟兵表現，「他時常都有出色表現，在他心中，對於自己和球隊都非常有信心。」
在G2失利後，G3洋基將前往客場作戰，洋基將派出生涯季後賽初登板的Clarke Schmidt，皇家方面則是推出本季拿下16勝的Seth Lugo。
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