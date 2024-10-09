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民眾黨力挺阿北、黨主席柯文哲不停歇！台北市黨部預計明天雙十國慶日，將在捷運西門站舉行集會，黨內大咖包括立委黃珊珊、黃國昌及黨秘書長周榆修與4位北市議員都會到場，「館長」陳之漢也在今（9）早正式入陣加入活動，訴求「為司法正義集結！」不過，原本民眾黨台北市黨部臉書6日貼出的活動海報，上面掛有「反對廢死」四字；但8日則突然換掉海報，將「反對廢死」四字撤下，只留下「司法正義」，引發網友質疑訴求是否改變？對此，民眾黨北市黨部主委、台北市議員張志豪今日對《NOWnews 今日新聞》透露原因：「基本上只是因為宣傳版面調整的關係。」張志豪強調，廢死議題也是司法正義的一環，民眾黨明天集會中，將廣泛討論司法正義、當然也包含對廢死的看法，「來賓自由發表自己的見解，並無移除與否的問題的。」由民眾黨北市黨部發起的雙十國慶西門町集結，預計明天下午2時在西門捷運站6號出口前廣場舉行。除了黨內大咖之外，知名「韓粉」網紅陳清茂、政治評論員毛嘉慶、楊文嘉等人也都會到場。