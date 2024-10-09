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台北市人口去年5月回升至250萬，得設第三位副市長，但今年9月又跌破250萬大關。由於台北市副市長李四川被視為藍營內部2026新北市長選舉潛在候選人中最具競爭力的人選，民進黨台北市議員何孟樺8日在議會中，要求目前3位副市長承諾「在這一屆做好做滿」；台北市長蔣萬安立刻回應，「我想3位副市長不需要回答，要尊重每個人的意願」。蔣萬安赴台北市議會施政報告並備詢，何孟樺質詢時指出，台北市在9月底人口數跌破250萬後，若人口數未攀回250萬，且再有副市長離職的話，將無法再增第3副市長，因此要求目前3位副市長承諾「在這一屆做好做滿」，不提前退休、提前請辭或因政治因素請長假。對此，蔣萬安立刻回應，「我想3位副市長不需要回答，要尊重每個人的意願，不需要跟議會做任何承諾。」不過何孟樺續指，好不容易有3位副市長，盼能夠做好做滿。蔣萬安則再度表示，尊重生涯規劃，這是每個人的權益，3位副市長不需要回答，也不需要跟議會做任何承諾。