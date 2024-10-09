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▲新光金控與台新金控今（9）日同步召開股東臨時會，討論換股合併案，一早就有許多股東到新光金股臨會現場領取股東會紀念品。（圖／記者顏真真攝）

▲新光金控股東臨時會今（9）日登場，董事長魏寶生及大股東、新光人壽副董事長洪士琪進場，也與市場反對派林伯翰握手致意及短暫交談。（圖／擷取自新光金股臨會直播）

新光金控與台新金控今（9）日同步召開股東臨時會，討論兩家金控換股合併案，由於會前贊成、反對隔空叫陣不斷，也引發市場高度關注，股東出席踴躍，一早新光金股臨會現場就出現領取紀念品的排隊人龍，公司也宣布股東臨時會普通股出席率高達81.56%，特別股出席率亦有72%之多，股東發言也相當踴躍，而且依據規定只要出席股數過半贊成合併，就可向金管會送件。新光金、台新金今年8月22日一起召開董事會通過雙方合意合併，今日2家金控各別召開股東臨時會，討論合意併購事宜。不過，由於中間一度中信金攔路搶親，啟動敵意併購，收購價格甚至高過新新併，不過，金管會經審核後，反對中信金搶親，中信金最後也決定放棄。不過，為提升合併誘因，台新金與新光金通過提高換股比例，從1股新光金換0.6022股台新金，大幅調高為1股新光金換0.672股，再加0.175股辛種特別股。台新金總經理林維俊在股臨會前也現身喊話，並對股臨會通過「新新併」信心滿滿滿，並說，若順利通過，最快10月11日向金管會提出合併申請。新光金與台新金股東臨時會也在今日上午登場，一早就有許多股東到新光金股臨會現場領取股東會紀念品「200元全家禮物卡」，對於「新新併」贊成或反對也各有立場。不過，新光金控董事長魏寶生及大股東、新光人壽副董事長洪士琪進場後，看到市場反對派林伯翰也握手致意，並進行短暫交談，股東出席也相當踴躍。根據新光金上午9時股臨會現場公告，普通股發行股數達175億3653萬零151股，親自出席股數達70億9669萬2473股，以電子投票股數達38億7874萬6354股，委託出席股東72億713萬2610股，總出席股數達143億零382萬5083股，換算出席率81.56%。以股東會重大議案決議規定，出席人數若超過總人人數的3分之2，只要出席數一半以上通過即可。新光金董事長魏寶生在致詞時也談到，今日股東參與踴躍，他代表新光金向股東致上十二萬分的謝意，他也提到，前任董事長陳淮舟身體因素辭任，7月起任董座，他說加入後深刻感受有優秀員工及產品線，去年團隊進駐後才能穩健經營，今年上半年亦繳出亮眼成績，是全體同仁的努力。魏寶生表示，新光金是1家以壽險為主體的公司，2025年將接ICS與IFRS17挑戰仍大。新新併對員工、股東、公司及客戶都具有正面意義，可提升資本、提高財務韌性，營運財務綜效，籌資亦有助效益，公司將有更好的應變能力。他請股東支持合併案。至於有小股東提問今年沒有配股利，魏寶生說，去年有辦理現增也讓股東得到一定程度的感謝，資本適足率200%以上，股利在資本適足上是合乎疊萣的，需要資本，因應市場變化，缺口有1000多億元有降下來，但明年需要更多資金來挹注成長，會有需要再辦現增。但他提到合併後子公司獲利程度增加，未來合併後增資會更有幫助。