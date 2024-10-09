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總統賴清德日前拋出「祖國論」，引起外界議論，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨批評，賴清德的說法偷換概念，繼續兜售「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」。對此，民進黨立委林楚茵今（9）日表示，中國所指就是，主張中華民國的，都是台獨，「中共正在打臉立法院長韓國瑜的中華民國生日快樂，國民黨還要當中共附隨組織嗎？」賴清德日前在國慶晚會中指出，就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，朱鳳蓮昨回應，賴清德的說法偷換概念、混淆是非，通過突出兩岸政治分歧、蓄意割裂兩岸歷史聯結，繼續兜售「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」，箝制台灣同胞的國家認同、民族認同對此，林楚茵說，國台辦最新記者會內容，大白話的意思就是「中共自始至終仍自視為中國唯一合法政府，根本不讓中華民國有生存空間」，進一步來說，中國指的就是「中華民國已經滅亡，凡現在還主張中華民國的，也都是台獨」。林楚茵直言，中共正在打臉韓國瑜的中華民國生日快樂，國民黨還要當中共附隨組織嗎？「奉勸國民黨們不要再幻想」，全世界都在挺台灣，反對曲解2758決議，支持台灣參與國際組織，只有國民黨黨團為反而反，甚至鬧場朝野協商，搞砸台灣國會共同決議。林楚茵強調，兩岸互不隸屬，這是客觀現實也是台海現狀，賴清德的國慶晚會談話已經講得很清楚，「中華民國作為主權獨立的國家，已經持續繁榮、發展113年，而中華人民共和國自1949年以來也從未治理過台灣」。林楚茵批評，國民黨想討好中共被打臉，又不敢面對國際支持台灣國際參與，連台灣人都唾棄。