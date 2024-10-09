NBA季前熱身賽，亞特蘭大老鷹今（９）日出戰印地安納溜馬，2024選秀狀元Zaccharie Risacher迎來NBA首秀，繳出18分3籃板2助攻的表現，在第三節Risacher還上演一記隔人扣籃。最終，老鷹在第4節靠著Seth Lundy的準絕殺，終場以131：130險勝溜馬，拿下季前熱身賽首勝。
首秀表現可圈可點 Risacher還送上暴力隔扣
Risacher在今年NBA選秀，被老鷹以第一輪第一順位選中，成為今年NBA的選秀狀元，年僅19歲的Risacher出生於西班牙的馬拉加，但在法國的里昂長大。Risacher在15歲時加入了ASVEL的青訓計劃，一年後在16歲時首次代表一隊出場。
今日對上溜馬的比賽，Risacher迎來NBA生涯首戰，上場22分鐘拿下18分3籃板2助攻，在第三節與隊友擋拆後，上演一記隔人扣籃，展現強大身體素質，令不少球迷驚嘆。
今年被譽為「選秀小年」因此Risacher的潛力與未來發展被許多專家則不看好，但Risacher本人則是保持正面心態，並以Victor Wembanyama與Rudy Gobert為目標，期待在NBA大展身手。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Risacher在今年NBA選秀，被老鷹以第一輪第一順位選中，成為今年NBA的選秀狀元，年僅19歲的Risacher出生於西班牙的馬拉加，但在法國的里昂長大。Risacher在15歲時加入了ASVEL的青訓計劃，一年後在16歲時首次代表一隊出場。
今日對上溜馬的比賽，Risacher迎來NBA生涯首戰，上場22分鐘拿下18分3籃板2助攻，在第三節與隊友擋拆後，上演一記隔人扣籃，展現強大身體素質，令不少球迷驚嘆。
今年被譽為「選秀小年」因此Risacher的潛力與未來發展被許多專家則不看好，但Risacher本人則是保持正面心態，並以Victor Wembanyama與Rudy Gobert為目標，期待在NBA大展身手。