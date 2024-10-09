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NBA季前熱身賽，亞特蘭大老鷹今（９）日出戰印地安納溜馬，最終，老鷹在第4節靠著Seth Lundy的準絕殺，終場以131：130險勝溜馬，拿下季前熱身賽首勝。，年僅19歲的Risacher出生於西班牙的馬拉加，但在法國的里昂長大。Risacher在15歲時加入了ASVEL的青訓計劃，一年後在16歲時首次代表一隊出場。今日對上溜馬的比賽，今年被譽為「選秀小年」因此Risacher的潛力與未來發展被許多專家則不看好，但