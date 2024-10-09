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▲《鏡新聞》今（9）日公布「2024年十月政經民調第二十一波調查結果」。（圖／鏡新聞提供）

▲《鏡新聞》今（9）日公布「2024年十月政經民調第二十一波調查結果」。（圖／鏡新聞提供）

▲《鏡新聞》今（9）日公布「2024年十月政經民調第二十一波調查結果」。（圖／鏡新聞提供）

▲《鏡新聞》今（9）日公布「2024年十月政經民調第二十一波調查結果」。（圖／鏡新聞提供）

民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城案，被法院羈押禁見已滿月餘，對於柯文哲在京華城改建案，有沒有故意圖利廠商？根據《鏡新聞》最新民調顯示，56.9%民眾認為有圖利之嫌。經過交叉分析，超過八成（81.5%）的民眾黨支持者認為柯文哲沒有故意圖利廠商。《鏡新聞》今（9）日公布「2024年十月政經民調第二十一波調查結果。本次就民眾黨主席柯文哲因京華城涉貪圖利等重大時事議題進行調查。對於柯文哲在京華改建案，有沒有貪污收賄？53.7%民眾認為有貪污收賄（26.4%一定有、27.3%可能有），27.9%民眾認為沒有貪污收賄（19.1%可能沒有、8.8%一定沒有），18.3%未表態。調查顯示，認為柯文哲有圖利的民眾較上月減少5.1個百分點、未表態也增加5個百分點，認為有貪污收賄的民眾較上月調查減少2.6個百分點、未表態增加2.5個百分點。經交叉分析，超過八成（81.5%）的民眾黨支持者認為柯文哲沒有故意圖利廠商，僅剩約一成（11.5%）認為柯文哲有故意圖利廠商，跟上個月比較，認為柯沒有故意圖利廠商的比例增加了7.8%，認爲他有圖利廠商的比例少了11.8%。經交叉分析，超過八成（81.9%）的民眾黨支持者認為柯文哲在京華城改建案上沒有貪污收賄，低於一成（9.9%）認為柯文哲在京華城改建案上有貪污收賄。跟上個月比較認為柯有貪污收賄的比例減少了7.6%，認爲他沒有貪污收賄的比例增加了3.6%。政黨支持度的部分，民進黨為33.9% ；國民黨為22.1%；民眾黨為 13.0%。其他政黨部分，時代力量4.3% ，小歐盟為 0.9%。比起上個月民進黨下降3.5%，國民黨上升1.2%，民眾黨下降0.9%。本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年10月5日至10月6日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話543人、手機543人，共1,086份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台https://data.gov.tw/。經費來源：鏡電視。