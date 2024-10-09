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國內貨櫃龍頭長榮海運昨（8）日公告9月營收，由於全球運價近期陷入回檔修正，影響到長榮9月單月合併營收為新台幣446.37億元，月減16.97%、年增82.41%；第三季營收年增110%；累計前三季合併營收年增約68%。不過今（9）日股價卻逆勢走跌。長榮昨日公告9月營收為新台幣446.37億元，主要受到運價修正影響、月減17%，不過還是比去年同期增加82%，主要是因為運價跟去年同期相比是成長的。此外，第三季單季營收來到新台幣1527.93億元，季增44%、年增110%；累計前三季合併營收達新台幣3477.6億元、年增約68%。展望第四季，長榮經營團隊在9月法說會上釋出正向看法，表示目前客戶庫存壓力不大，加上新年需求和農曆年提早至1月，出貨動能仍然存在。回顧長榮第二季的表現，稅後淨利為新台幣294.59億元，EPS為13.7元，市場預期長榮第三季EPS不看淡。長榮上半年EPS則為21.86元。而上周美東碼頭工人罷工3日對於營運有影響嗎？長榮回應美東罷工導致美東和墨西哥灣沿岸港口關閉，因船隻等候與航程變更，造成船期延誤，公司將根據各港具體作業情況，即時調整船期和安排後勤轉運、將盡快恢復正常運作。目前主要的東西向往返航線（包含跨太平洋、跨大西洋以及亞洲-北歐和地中海），第40周（9月30日至10月6日）至第44周（10月28日至11月3日）期間共取消100個航班，取消率為14%。觀察長榮今日股價表現開低走低，以188.5元開出，盤中最低一度來到184.5元、下跌逾2%。