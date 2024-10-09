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▲紐約洋基當家球星「法官」Aaron Judge前役系列賽G2單場3打數敲1安打，吞下1次三振，根據大聯盟統計，他在此役中以34.3%的被三振率，登上大聯盟史上被三振率最高的打者。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒紐約洋基當家明星強打「法官」Aaron Judge，分區系列賽前2戰表現低迷，個人總計7打數僅敲出1支安打，且這支安打僅是支內野安打，其令人懼怕的長打能力，尚未在今年季後賽舞台上展現。Aaron Judge今年例行賽最終留下58轟、打擊率0.322的傲人成績，但來到季後賽舞台表現卻不理想，而Aaron Judge生涯至今在季後賽舞台上，則共替洋基出賽46場，《紐約郵報》資深記者Jon Heyman稍早則指出，在這次洋基與皇家的分區系列賽當中，Judge有2次首局、平手、無人出局兩人在壘的打擊機會，但最終皆以遭到三振收場。Heyman表示：「這凸顯了Aaron Judge在進入到10月後的2大問題，而Aaron Judge近日受訪時，談到自己的狀況則表示：「如果我的打擊率沒到百分之百，那我就不覺得自己的狀況好。我得繼續想辦法上壘，並延續隊友的攻勢，。」至於洋基總教練Aaron Boone還是對Aaron Judge抱有十足信心：「