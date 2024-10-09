MLB美國職棒紐約洋基當家明星強打「法官」Aaron Judge，分區系列賽前2戰表現低迷，個人總計7打數僅敲出1支安打，且這支安打僅是支內野安打，其令人懼怕的長打能力，尚未在今年季後賽舞台上展現。而美媒《紐約郵報》資深記者Jon Heyman，稍早也撰文點出Judge近期所陷入的困境，並指出他最近在打擊端的2大缺點。
Judge季後賽表現至今不佳 前2戰打擊率僅0.143
Aaron Judge今年例行賽最終留下58轟、打擊率0.322的傲人成績，但來到季後賽舞台表現卻不理想，目前與皇家隊的系列賽前2戰，個人7打數僅敲出1安，打擊率為慘澹的0.143。
而Aaron Judge生涯至今在季後賽舞台上，則共替洋基出賽46場，在178個打數中敲出37支安打，包含13轟、25分打點，打擊三圍為.208/.311/.449，整體攻擊指數OPS則為0.760，與例行賽的火燙表現仍有一段不小落差。
《紐約郵報》資深記者Jon Heyman稍早則指出，在這次洋基與皇家的分區系列賽當中，Judge有2次首局、平手、無人出局兩人在壘的打擊機會，但最終皆以遭到三振收場。Heyman表示：「這凸顯了Aaron Judge在進入到10月後的2大問題，他在得點圈有人時的打擊狀況非常糟糕，以及他在球數2好球之後，幾乎可說是毫無招架能力。」
而Aaron Judge近日受訪時，談到自己的狀況則表示：「如果我的打擊率沒到百分之百，那我就不覺得自己的狀況好。我得繼續想辦法上壘，並延續隊友的攻勢，如果隊友成功上壘，那麼我就必須把他們送回來。」
洋基主帥仍有信心 稱將繼續相信Judge發揮
至於洋基總教練Aaron Boone還是對Aaron Judge抱有十足信心：「打擊就是個充滿失敗的運動，他（Judge）會繼續獲得打擊機會，我也會繼續將賭注押在他身上。」
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Aaron Judge今年例行賽最終留下58轟、打擊率0.322的傲人成績，但來到季後賽舞台表現卻不理想，目前與皇家隊的系列賽前2戰，個人7打數僅敲出1安，打擊率為慘澹的0.143。
而Aaron Judge生涯至今在季後賽舞台上，則共替洋基出賽46場，在178個打數中敲出37支安打，包含13轟、25分打點，打擊三圍為.208/.311/.449，整體攻擊指數OPS則為0.760，與例行賽的火燙表現仍有一段不小落差。
《紐約郵報》資深記者Jon Heyman稍早則指出，在這次洋基與皇家的分區系列賽當中，Judge有2次首局、平手、無人出局兩人在壘的打擊機會，但最終皆以遭到三振收場。Heyman表示：「這凸顯了Aaron Judge在進入到10月後的2大問題，他在得點圈有人時的打擊狀況非常糟糕，以及他在球數2好球之後，幾乎可說是毫無招架能力。」
而Aaron Judge近日受訪時，談到自己的狀況則表示：「如果我的打擊率沒到百分之百，那我就不覺得自己的狀況好。我得繼續想辦法上壘，並延續隊友的攻勢，如果隊友成功上壘，那麼我就必須把他們送回來。」
洋基主帥仍有信心 稱將繼續相信Judge發揮
至於洋基總教練Aaron Boone還是對Aaron Judge抱有十足信心：「打擊就是個充滿失敗的運動，他（Judge）會繼續獲得打擊機會，我也會繼續將賭注押在他身上。」