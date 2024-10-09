根據美媒《The Athletic》勇士隨隊記者Anthony Slater報導，他相信金州勇士會在2024-25的新賽季完成重大交易，至於陣中的哪位球員最有可能成為交易籌碼，Slater稍早對此也進行分析，他點出年僅22歲的前鋒Jonathan Kuminga，其是否將與勇士達成提前續約共識，會成為灣區大軍能否真能進行重大交易的關鍵。
勇士新賽季會發動交易？ 隨隊記者這樣看
根據勇士隨隊記者Anthony Slater稍早報導，他指出：「勇士會嘗試進行一筆大交易，他們的問題跟去年一樣，陣中有足夠的輪替球員，但Stephen Curry身邊卻沒有頂級得分手。我認為他們會贏下一些比賽，也足以競爭季後賽，但等到了1月或者2月，他們仍舊會試圖尋找交易機會，用以更好的平衡球隊陣容。」
「勇士有首輪籤，也有可操作的合約，還有著年輕天賦，足以完成一筆交易，他們說會保持侵略性。Curry要是知道有補強的機會，他會合理地利用他的影響力，另一方面需要觀察的是Jonathan Kuminga。」
「如果他在10月份能夠與球隊完成提前續約，根據勞資協議規則，他基本不可能在本賽季被交易。但如果他沒有提前續約（我現在猜測不會），他很明顯會成為一個相當具有吸引力的交易籌碼。」Anthony Slater如此寫下。
縱觀金州勇士今夏休賽季的操作，他們沒能夠成功留下二當家Klay Thompson，在自由市場上追球明星前鋒Paul George也未果，不過仍然有幾筆補強，他們得到了Buddy Hield、李凱爾和De'Anthony Melton。
Kuminga團隊想爭取頂薪合約 但難度頗高
而年僅22歲的前鋒Jonathan Kuminga，上賽季場均能夠貢獻16.1分、4.8籃板、2.2助攻，根據規則，勇士必須在10月23日之前和Kuminga達成提前續約，否則他將在明年夏天成為受限制自由球員，Kuminga有資格要求得到一份5年2.24億美元的頂薪合約。據此前報導指出，Kuminga的團隊希望能夠爭取這樣一份全額的頂薪合約，但顯然非常有難度，勇士目前也不大可能給他。
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根據勇士隨隊記者Anthony Slater稍早報導，他指出：「勇士會嘗試進行一筆大交易，他們的問題跟去年一樣，陣中有足夠的輪替球員，但Stephen Curry身邊卻沒有頂級得分手。我認為他們會贏下一些比賽，也足以競爭季後賽，但等到了1月或者2月，他們仍舊會試圖尋找交易機會，用以更好的平衡球隊陣容。」
「勇士有首輪籤，也有可操作的合約，還有著年輕天賦，足以完成一筆交易，他們說會保持侵略性。Curry要是知道有補強的機會，他會合理地利用他的影響力，另一方面需要觀察的是Jonathan Kuminga。」
「如果他在10月份能夠與球隊完成提前續約，根據勞資協議規則，他基本不可能在本賽季被交易。但如果他沒有提前續約（我現在猜測不會），他很明顯會成為一個相當具有吸引力的交易籌碼。」Anthony Slater如此寫下。
縱觀金州勇士今夏休賽季的操作，他們沒能夠成功留下二當家Klay Thompson，在自由市場上追球明星前鋒Paul George也未果，不過仍然有幾筆補強，他們得到了Buddy Hield、李凱爾和De'Anthony Melton。
Kuminga團隊想爭取頂薪合約 但難度頗高
而年僅22歲的前鋒Jonathan Kuminga，上賽季場均能夠貢獻16.1分、4.8籃板、2.2助攻，根據規則，勇士必須在10月23日之前和Kuminga達成提前續約，否則他將在明年夏天成為受限制自由球員，Kuminga有資格要求得到一份5年2.24億美元的頂薪合約。據此前報導指出，Kuminga的團隊希望能夠爭取這樣一份全額的頂薪合約，但顯然非常有難度，勇士目前也不大可能給他。