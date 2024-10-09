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根據美媒《The Athletic》勇士隨隊記者Anthony Slater報導，他相信金州勇士會在2024-25的新賽季完成重大交易，至於陣中的哪位球員最有可能成為交易籌碼，Slater稍早對此也進行分析，根據勇士隨隊記者Anthony Slater稍早報導，他指出：「勇士會嘗試進行一筆大交易，他們的問題跟去年一樣，陣中有足夠的輪替球員，但Stephen Curry身邊卻沒有頂級得分手。我認為他們會贏下一些比賽，也足以競爭季後賽，「勇士有首輪籤，也有可操作的合約，還有著年輕天賦，足以完成一筆交易，他們說會保持侵略性「如果他在10月份能夠與球隊完成提前續約，根據勞資協議規則，他基本不可能在本賽季被交易。但。」Anthony Slater如此寫下。縱觀金州勇士今夏休賽季的操作，他們沒能夠成功留下二當家Klay Thompson，在自由市場上追球明星前鋒Paul George也未果，不過仍然有幾筆補強，而年僅22歲的前鋒Jonathan Kuminga，上賽季場均能夠貢獻16.1分、4.8籃板、2.2助攻，根據規則，勇士必須在10月23日之前和Kuminga達成提前續約，否則他將在明年夏天成為受限制自由球員，Kuminga有資格要求得到一份5年2.24億美元的頂薪合約。