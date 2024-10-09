我是廣告 請繼續往下閱讀

雙十國慶大典明天登場，慶籌會主委、立法院長韓國瑜傳出特別為在押中的民眾黨主席柯文哲保留座位，也曾邀請柯妻陳佩琪出席國慶晚會欣賞江蕙演出，但被婉拒。對此，民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡今（9）日證實，韓國瑜確實有找總召黃國昌商量釋出善意。陳智菡表示，立法院長韓國瑜是在9月底、10月初左右主動聯繫黨團總召黃國昌商量，希望10月5日國慶晚會可以邀請陳佩琪一起出席，同時也有表示國慶大典會為柯文哲保留座位。「當然也非常感謝院長，非常貼心、也很溫暖。」陳智菡透露，韓國瑜甚至有釋出訊息，如果陳佩琪願意參加國慶晚會，他也不排除親自送邀請函過去。不過，經詢問陳佩琪後，考量10月5日正好是柯文哲收押滿月，心情和狀態都不適合參加，因而婉拒。至於明天的國慶大典，雖然柯文哲無法親自出席，但民眾黨團8位立委都會到場參與，陳智菡並透露，屆時立委的服裝上將會有小巧思的設計，「明天跟大家一起說明」。