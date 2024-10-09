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▲台新金控今（9）日召開股東臨時會，並以92.76%贊成票通過與新光金換股合併案。（圖／記者顏真真攝）

台新金控與新光金控將進行換股合併，今（9）日上午兩家金控同步召開股東臨時會，其中台新金股臨會普通股出席率78.52%，新光金出席率81.56%，台新金更在10點多就以普通股92.76%贊成，通過與新光金合併案。台新金董事長吳東亮表示，若順利完成合併，這將是台灣金融業首次合意併購先例，對2家金控具有重大意義，，也在台灣金融產業邁出一大步，未來將力促合併後的「台新新光金控」努力成為金融業的領導品牌，參與政府的亞洲資產管理中心政策，創造良好績效、回饋股東、客戶及員工。台新金與新光金今（2024）年8月22日一起召開董事會通過雙方合意合併，今日2家金控各別召開股東臨時會，討論合意併購事宜。不過，由於中間一度中信金攔路搶親，啟動敵意併購，收購價格甚至高過新新併，後經金管會審核給予緩議，中信金最後也決定放棄收購新光金。不過，為提升合併誘因，台新金與新光金通過提高換股比例，從1股新光金換0.6022股台新金，大幅調高為1股新光金換0.672股，再加0.175股辛種特別股。台新金與新光金今日上午也同步召開股東臨時會，兩家股東出席都相當踴躍，台新金股臨會普通股出席率78.52%，新光金出席率81.56%。在台新金股臨會上也有小股東發言，最大的樂趣是存金融股，看到台新金這麼努力，更獻上皮卡丘玩偶給吳東亮，強調皮卡丘有十萬伏特，希望能增加台新金的戰鬥力，台新金股臨會也在上午10點多以高達92.72%贊成，通過與新光金合併案。吳東亮在致詞時提到，8月22日台新金控董事會通過與新光金合併案，對於雙方來說都是邁出一大步，台新金與新光金有相近的企業文化，業務強項互補，經營綜效顯著，合併後總資產規模將躍升第4大金控，也將使銀行、人壽、證券皆達到足夠大的規模，成為業務布局更均衡的大型金控，也更有能力面對市場波動、開創新局吳東亮還表示，股臨會決議通過合併案後，將正式向主管機關申請核准，在全體股東、主管機關支持下，順利完成合併，將是台灣金融業首次金控合意併購的先例，不但對2家企業具有重大意義，也在台灣金融產業發展上邁出一大步；未來將繼續努力成為台灣金融業領導者，積極參與亞洲資產管理中心政策，用金融科技優勢、創造良好績效，回饋股東客戶及員工。