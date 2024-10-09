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▲米爾頓颶風暫居「2024全球風王」，曾在短短18小時內，由1級颶風猛爆增強至5級。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

5級颶風「米爾頓」（Milton）持續朝美國佛羅里達州逼近，由於先前佛州已遭「海倫」颶風肆虐，又來一個米爾頓恐釀更大災害，佛州已下令進入緊急狀態，多達百萬人撤離；而米爾頓颶風在36小時內迅速增強為5級颶風，速度相當驚人，5級颶風若比照台灣對颱風的標準，將會是「強颱前段班」的強度，威力相當驚人，可颳起超過17級的強風。位於墨西哥灣的米爾頓颶風，在發展期間吸收了大量溫暖海水的能量，發育非常快，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，米爾頓颶風威力相當於「強烈颱風前段班」，颱風眼相當清晰、核心紮實。「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，米爾頓颶風現在暫居「2024全球風王」，米爾頓曾在短短18小時內，由1級颶風猛爆增強至5級，會快速朝東北移動，10月10至10月11日，以4級颶風規模登陸美國佛州。目前台灣針對颱風強度的分級，主要是以「近中心最大風速」為依據，每秒17.2公尺至32.6公尺是「輕颱」，每秒32.7公尺至50.9公尺為「中颱」，每秒51公尺以上為「強颱」；而米爾頓颶風，在5級時，近中心最大風速是「超過每秒69.3公尺」。米爾頓颶風預估將以4級颶風規模登陸美國佛州，這樣的強度，近中心最大風速也有每秒58.2公尺以上，作為對照組，日前登陸高雄，替南台灣帶來誇張強風的「山陀兒颱風」，它在登陸台灣時，近中心最大風速是每秒35公尺，可見米爾頓颶風撞進美國，將帶來無比巨大的傷害。