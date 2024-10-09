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▲由於行政院取消部分「彈性放假制度」，因此今年也沒有國慶連假，週四放完假還是要上班1天，才能迎來週末假期。（圖／NOWnews社群中心製表）

▲2025年多個節日剛好落在週一或週五，因此仍有6個連假可以期待，且還無需補班。（圖／NOWnews社群中心製表）

明（10）日迎來一年一度的雙十國慶日，為2024年最後一個國定假日，由於行政院取消部分「彈性放假制度」，因此今年也沒有國慶連假，週四放完假還是要上班1天，才能迎來週末假期。不過，2025年的國慶日可搭配中秋連假，只要請3天就能連放9天，可說是相當划算的請假攻略。2024年的自然連續假期只有四個，分別是跨年到元旦（週一）3天、過年（補班彈性放假）7天、兒童清明連假4天、端午節3天，其他的則都是跳休的情況，像中秋節就需要休2天、上1天再休1天，國慶日則是週四休1天、週五上1天，再休2天週末假日。國慶日是2024年最後一次國定假日，接下來就要等到明年1日1日元旦，但因為恰好落在週三，因此也沒有連假可放。雖然行政院取消部分「彈性放假制度」，但2025年多個節日剛好落在週一或週五，因此仍有6個連假可以期待，且還無需補班。📍農曆春節：1/25（六）至2/2（日）📍228紀念日：2/28（五）至3/2（日）📍清明連假：4/3（四）至4/6（日）📍端午連假：5/30（五）至6/1（日）📍中秋連假：10/4（六）至10/6（一）📍國慶連假：10/10（五）至10/12（日）值得注意的是，2025年中秋連假放到10月6日，因此只要請假10月7、8、9日，就能再接力放國慶連假，讓假期一口氣拉長到9天，是相當划算的請假攻略，想要提前安排旅遊假期的民眾，不妨考慮這個難得的9天假期。