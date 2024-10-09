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▲新光金控今（9）日召開股東臨時會，以72.29%贊成票，通過與台新金換股合併案。（圖／新光金提供）

▲新光金控今（9）日召開股東臨時會，股東出席踴躍。（圖／新光金提供）

台新金控與新光金控將進行換股合併，今（9）日上午兩家金控同步召開股東臨時會，台新金股臨會普通股出席率78.52%，新光金出席率85.63%，其中台新金在10點多表決結果就出爐，普通股以92.72%贊成通過與新光金合併案，而新光金股臨會則在接近中午12點半宣布結果，普通股以72.29%贊成通過與台新金合併案。台新金與新光金今（2024）年8月22日一起召開董事會通過雙方合意合併，今日2家金控各別召開股東臨時會，討論合意併購事宜。不過，由於中間一度中信金攔路搶親，啟動敵意併購，收購價格甚至高過新新併，不過，金管會經審核後，反對中信金搶親，中信金最後也決定放棄。不過，為提升合併誘因，台新金與新光金通過提高換股比例，從1股新光金換0.6022股台新金，大幅調高為1股新光金換0.672股，再加0.175股辛種特別股。台新金與新光金今日上午也同步召開股東臨時會，兩家股東出席都相當踴躍，台新金股臨會普通股出席率78.52%，新光金出席率85.63%，其中台新金在10點多投票結果就出爐，以92.72%贊成通過合併案。至於新光金也在接近12點半宣布表決結果，普通股以72.29%贊成通過與台新金合併案，特別股79.21%贊成合併案。此外，兩家金控的電子投票已先出爐，新光金總出席股數超過38億股，佔全體股東出席率22%。其中贊成合併的權數高達70.6%，反對佔8.19％，反對8.19%，另外21.21%棄權。