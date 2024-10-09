日媒預測山本由伸再戰G5先發！MLB美國職棒大聯盟，今（9）日由洛杉磯道奇交手聖地牙哥教士，進行國聯分區系列賽G3，贏下比賽就將率先搶下聽牌。今（9）日有日本媒體報導預測，倘若系列賽戰成2：2平手，道奇在關鍵G5會再度派出日籍強投山本由伸先發，且教士也有可能會派出G2表現亮眼的達比修有應戰，有望在季後賽上演一場「日投大對決」。
山本首戰只投3局 達比修狀況佳
山本由伸在系列賽首戰先發，先發主投3局就失掉5分，並且退場，但道奇靠著打線爆發，搶下關鍵的系列賽首勝。日本媒體《體育報知》報導指出，如果雙方戰到G5，首戰先發山本由伸有5天能夠休息，或許可能會再度登板先發。
報導進一步提到，山本由伸在賽後也針對姿勢做出檢查，並進行傳接球及短距離衝刺等訓練。從客觀角度而論，道奇先發輪值受到傷兵潮影響，傷後回歸的山本由伸，已經是陣中僅次於Jack Flaherty，被預期較為穩定的投手，且首戰只投3局，在充分休息後再戰G5的可能性相當高。
另一方面，教士資深日投「混血王子」達比修有，雖然才在G2完成7局的優質先發，但總共僅用了82球，在G5前還有4天時間能休息。但重要的是，達比修有前場7局僅被敲3支安打，沒有失分，相比教士其他場先發投手Dylan Cease、Michael King，能更有效壓制住道奇打線，因此屆時上演「日投對決」的可能性不低。
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山本由伸在系列賽首戰先發，先發主投3局就失掉5分，並且退場，但道奇靠著打線爆發，搶下關鍵的系列賽首勝。日本媒體《體育報知》報導指出，如果雙方戰到G5，首戰先發山本由伸有5天能夠休息，或許可能會再度登板先發。
報導進一步提到，山本由伸在賽後也針對姿勢做出檢查，並進行傳接球及短距離衝刺等訓練。從客觀角度而論，道奇先發輪值受到傷兵潮影響，傷後回歸的山本由伸，已經是陣中僅次於Jack Flaherty，被預期較為穩定的投手，且首戰只投3局，在充分休息後再戰G5的可能性相當高。
另一方面，教士資深日投「混血王子」達比修有，雖然才在G2完成7局的優質先發，但總共僅用了82球，在G5前還有4天時間能休息。但重要的是，達比修有前場7局僅被敲3支安打，沒有失分，相比教士其他場先發投手Dylan Cease、Michael King，能更有效壓制住道奇打線，因此屆時上演「日投對決」的可能性不低。