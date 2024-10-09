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▲聖地牙哥教士日籍投手達比修有，在國聯分區系列賽G2先發對決洛杉磯道奇，飆出7局僅失1分好投，拿下生涯在季後賽的第5勝，追平前紐約洋基投手田中將大的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

日媒預測山本由伸再戰G5先發！MLB美國職棒大聯盟，今（9）日由洛杉磯道奇交手聖地牙哥教士，進行國聯分區系列賽G3，贏下比賽就將率先搶下聽牌。山本由伸在系列賽首戰先發，先發主投3局就失掉5分，並且退場，但道奇靠著打線爆發，搶下關鍵的系列賽首勝。報導進一步提到，山本由伸在賽後也針對姿勢做出檢查，並進行傳接球及短距離衝刺等訓練。從客觀角度而論，道另一方面，教士資深日投「混血王子」達比修有，雖然才在G2完成7局的優質先發，但總共僅用了82球，在G5前還有4天時間能休息。但重要的是，達