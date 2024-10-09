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▲楊千霈（左）驚傳搬回娘家和老公（右）提離婚，婚姻出現裂痕，但她本人否認。（圖／資料照）

▲楊千霈有演藝圈「發電機」的封號，42歲的她還是相當凍齡。（圖／楊千霈臉書）

▲男星周孝安也曾是楊千霈的緋聞對象。（圖／資料照）

女星楊千霈今（9）日遭週刊爆料帶小孩搬回娘家，疑似和老公洪家傑婚變。對此楊千霈否認，強調小孩在台北念書已經4年了，她和孩子一直都是台北、桃園兩邊跑的狀態，婚姻生活並無不妥。事實上，楊千霈在嫁給洪家傑前情史也相當豐富，一度跟男星周孝安、餐飲老闆黃寶世交往，還曾被傳是「小四」，戀愛中魅力十足，更曾被小S調侃過：「沒有楊千霈得不到的男生！」高中就以校花之姿登上《我猜我猜我猜猜猜》的楊千霈，被封為演藝圈「發電機」，除了是演員更是主持人，外語能力也一流；今年42歲的她，和老公洪家傑結婚8年育有2女，兩人當初戀愛19天就閃婚，甜蜜戀情一度成為佳話，但近日卻爆出婚變疑雲。楊千霈除了透過經紀人否認，她自己也現身回應，表示因為小孩念書的關係，她本來就桃園、台北兩邊跑，娘家願意顧小孩讓她跟老公衝刺事業，她很感激，目前感情狀態也一切正常，要大家不用擔心。回顧楊千霈過往情史，她在和老公洪家傑結婚前，其實有多任交往對象。據《鏡週刊》報導，楊千霈曾跟男星紀亞文、林佑威、衛斯理、周孝安等人傳過戀情，豪門公子哥霍啟仁、賀錫敬以及球星楊世豪、餐廳老闆黃寶世也都是楊千霈的緋聞或交往對象，情史相當豐富。當初楊千霈在和黃寶世交往時更一度論及婚嫁，黃寶世為貳樓餐飲集團老闆，身價粗估2億元，財力雄厚；但當時黃寶世疑似有交往中的正宮女友和另一名情人，楊千霈起初只排名「小四」，最終靠著魅力擠掉正宮，才擄獲黃寶世芳心。不過這段爆料並未獲得任何證實，楊千霈更一度透過經紀人表態：「再亂說要提告」，否認插足別人感情。