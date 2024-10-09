政府發錢了！勞保局今（9）日發放包含國民年金保險生育給付、勞保年金給付、勞退月退休金、老農津貼、農民月退休儲金等，其中，勞保年金核付總金額達353.06億元，平均每人可領到1.9萬元，受惠人數超過182萬人。

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根據勞保局行事曆顯示，自今日起到10/31間，陸續發放18筆給付、補助，民眾可留意銀行帳戶確認是否順利入帳。

10月發放給付時間：

10/9 國民年金保險生育給付

10/15 國民年金保險喪葬給付

10/17 國民年金保險生育給付

10/18 老農津貼入帳日 農民月退休儲金

10/24 國民年金保險生育給付

10/25 國民年金保險老年基本保證年金 國民年金保險原住民給付

10/30 勞保年金給付 職保年金給付 勞退月退休金（首發案）

10/31 國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付、產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資。

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