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政府發錢了！勞保局今（9）日發放包含國民年金保險生育給付、勞保年金給付、勞退月退休金、老農津貼、農民月退休儲金等，其中，勞保年金核付總金額達353.06億元，平均每人可領到1.9萬元，受惠人數超過182萬人。根據勞保局行事曆顯示，自今日起到10/31間，陸續發放18筆給付、補助，民眾可留意銀行帳戶確認是否順利入帳。10月發放給付時間：10/9 國民年金保險生育給付10/15 國民年金保險喪葬給付10/17 國民年金保險生育給付10/18 老農津貼入帳日 農民月退休儲金10/24 國民年金保險生育給付10/25 國民年金保險老年基本保證年金 國民年金保險原住民給付10/30 勞保年金給付 職保年金給付 勞退月退休金（首發案）10/31 國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付、產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資。