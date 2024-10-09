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▲國軍現役抗彈板因未採用美軍ESAPI軍規標準等進行驗證，安全性遭質疑。（圖／記者呂炯昌攝，2024.10.09）

國防部現役戰鬥背心內裝國造三級抗彈板，由於採用的NIJ抗彈標準，並非美軍ESAPI軍規標準等進行驗證，曾遭質疑保護力不足，為強化單兵個裝性能，國防部軍備局研製「新式抗彈板」於今（9）日首度公開亮相，強調能抵擋共軍現役5.8公厘（mm）子彈，新抗彈板與戰術背心將在明（2025）年開始量產。民進黨立委王定宇等人去（2023）年7月底曾召開記者會直指，共軍早已不採用7.62公厘子彈，建議國軍採用模擬共軍5.8公厘子彈的美製5.56公厘M855鋼芯彈進行實測。根據國防部今年4月送至立法院的預算解凍報告內容揭示，新式抗彈板於去年完成研發測評，今年進行軍種驗證。國防部今日邀請媒體參觀軍備局205廠，除體驗新式T112步槍射擊外，也首度公開新式抗彈板。軍備局205廠說明指出，新一代抗彈板可防護5.8公釐鋼心彈，防護面積25x30 公分，單片重量2.2公斤，材質為陶瓷片及聚乙烯纖維；國軍現役抗彈板可抵擋7.62公厘普通子彈、防護面積25x30 公分，單片重量1.9公斤，材質為聚乙烯纖維，現役抗彈板雖然較輕，但需搭配內芯，新式抗彈板則無需搭配內芯。軍備局表示，國軍現役雖無5.8公厘子彈，但是透過5.56公厘子彈模擬5.8公厘子彈動能，通過測試，新式抗彈板軍種測試反應良好，新式抗彈板與戰術背心將於明年開始量產。