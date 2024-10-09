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大谷翔平吞K露出訝異表情！國聯分區系列賽G3，洛杉磯道奇一路以1分差緊追聖地牙哥教士，前3個打席敲出1支安打的日籍球星大谷翔平，在8局下的第4個打席，最終，道奇沒能完成逆轉，以5：6敗給教士，系列賽陷入1：2落後。本場比賽雙方互有來回，Mookie Betts在首局率先開轟，教士在2局下攻進6分大局，一舉將分差拉開，但道奇靠著Teoscar Hernande的滿貫砲，將比分追近至5：6落後，並一路維持到8局。比賽8局下，教士後援投手Tanner Scott與大谷翔平「硬碰硬」正面對決，包括 4 顆 98 mph 的速球，以及兩顆 90 mph 的滑球。本場比賽大谷翔平總共4個打數僅敲出1支安打，吞下2次三振，且沒有貢獻打點。