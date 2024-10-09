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▲蝦皮購物「10.10品牌週年慶」當日下單，可享百萬元現金抽獎機會。（圖／官方提供）

▲486團購慶雙十，指定品牌空氣清淨機祭出優惠價加贈原廠濾網。（圖／官方提供）

10月10日雙十節網購業者發動優惠攻勢，蝦皮有「10.10品牌週年慶」，除了用戶關注的免運券之外，10/10日當天下單，並於到貨一天內取貨還可參加百萬獎金的抽獎。486團購網則祭出家電買1送1好康，買牙刷、刮鬍刀都在優惠名單內，此外台灣品牌的電扇、電子鎖、升降桌等都有雙十限定價。momo將《20週年慶》優惠擴大升級，10/10當日下單就有機會抽中「雙人亞洲不限航點來回機票」。🟡Momo10月正好在週年慶期間， momo《20週年慶》優惠擴大升級，10/10當日下單就有機會抽中「雙人亞洲不限航點來回機票」；即日起至10/10還有總價值超過350萬的五大豪禮輪番登場，10/8-9滿額加碼送500元mo幣，10/10限定的為「滿額送哈根達斯兌換券、指定商品最高享10%mo幣、夜貓加碼百元mo幣。10/10前「20th狂送20萬」不限金額下單即享抽1萬元mo幣登記資格(限量20名)，還有驚喜箱活動，每天00:00、10:00、12:00、18:00、21:00五時段，限時30分鐘內，可前往活動頁參與驚喜箱3選1遊戲，每個時段都有機會獲得200元mo幣。🟡蝦皮購物蝦皮「10.10品牌週年慶」10月10日即將迎來活動最高潮，今年主打「刷卡回饋26%蝦幣」、「蝦選大賞1折券」以及「宅配499元起免運」等三大優惠。當天用戶可使用全站1折券，並搭配信用卡回饋券，消費滿2,000元還能獲得520蝦幣。首度舉辦的「蝦選大賞」經過12天的用戶投票，iPhone、PS5與Dyson洗地吸塵器榮登前三名，其中iPhone 16獲得42%的票數支持，成為最大贏家。10月10日當天，消費者只要完成下單並取貨，即可參加11月的「蝦皮店到店大樂透」抽獎，最高獎金高達百萬元現金。免運的部分，加碼10/10當日49元起蝦皮店到店免運，結帳完成再送全站消費滿1,500元折150元優惠券 (數量有限)。10/10下單選擇店到家宅配，即享全站499元起免運。🟡486團購買1送1快閃優惠486團購即日起至10月10日祭出快閃優惠，電動牙刷、電動刮鬍刀、漂浮藍牙喇叭、文創項鍊、家電濾網等商品買1送1，購買指定除濕機、空淨機加贈濾網、獨立筒床墊送水洗涼墊。像LG第五代雙變頻除濕機加贈外掛濾網，新大白空淨機快閃優惠66折，加贈原廠專用濾網。洗碗機、洗乾衣機、掃地機等皆享國慶快閃價加碼好禮任選一。台灣品牌中央牌風扇和486團購推出獨家18吋DC節能循環立扇，優惠價4,080元。台灣製造Arpha 3D人臉辨識靜音十合一智慧電子鎖，伺服器在台灣安全升級更安心，486團購獨家優惠價現省17,900元。久坐族最需要的夥伴起立時光網椅最高現省3,300元，電動升降桌最高現省4,400元。