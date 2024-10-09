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今（2024）年國慶日落在平日，沒有連續假期可放，相較前一年觀光旅宿在國慶連假創造成長6%的訂房率，今年業者只能望眼欲穿。根據人力銀行調查指出，有8成消費者認為假期房價昂貴，是造成國旅卡關的主要原因。因此，業者期待政府可以推出輪流舉辦大型活動、獎勵平日出遊住宿等救市政策。根據1111人力銀行調查，旅宿業者全力衝刺人氣，但在消費者心中，國旅卡關有許多原因，8成消費者認為週末、寒暑假房價昂貴，另有6成認為房價與住宿品質不成正比，其他還有當地物價哄抬不合常情、景點塞車及停車問題、老街風景區都長得差不多等情況，使得消費者對國旅卻步。同時，1111人力銀行調查指出，從旅宿業觀察，認為房價偏高的佔86%、淡旺季房價落差太大佔54%、退房時間太早42%、入住時間太晚39%、硬體設備不佳33%等幾項因素，對消費者入住意願的衝擊最大。1111人力銀行調查顯示，觀光旅宿業者最期待的救市措施，包含公部門輪流舉辦大型活動佔26%，其次是獎勵平日出遊住宿佔24%，協助引進國際型展演或設施佔23%，發展大眾運輸及交通接駁佔19%。1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，國人旅遊習慣多集中在特定假期，平假日住房旅客不均，導致假日房價居高不下，再加上持續缺工、人力不足，衝擊到住宿品質，也連帶影響旅客住房及退房時間，因而被消費者視為品質低落的原罪。曾仲葳進一步分析表示，觀光旅宿業想要再創榮景，除了活動加持外，產業軟實力也要跟著提升，調查顯示有超過54%觀光旅宿業者有意開缺徵才，超過半數業者在面臨衰退壓力下為員工加薪，期待發揮留才效果。與去年相比，住宿餐飲業的調薪幅度高達54%，目前1111人力銀行資料庫，觀光旅宿也有近6萬筆工作機會數，顯見人才需求迫切。此外，曾仲葳表示，公部門提高預算協助地方行銷，對等待客群的觀光旅宿業是一大利多，利用活動帶進人潮，快速拉抬業者住房率，並帶動周邊商圈消費力道，提高能見度，將人流化為金流。以年度大型活動的台灣燈會為例，為期1個月的展期，為台南帶來1500人次到訪，參觀遊客住宿、交通、餐飲、購物及娛樂支出在台南創造超過240億元的觀光產值，顯見大型活動有助於帶動人潮，也能促進在地產業繁榮，進一步打響城市行銷。