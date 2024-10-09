富邦悍將韓籍人氣啦啦隊女神李雅英近日回到韓國休息，離開台灣前，李雅英7日也現身球場看比賽，更一時興起到舞台區冒雨熱舞，炒熱現場氣氛。只見李雅英離場前，還將擦過汗水、雨水的毛巾丟給台下粉絲，誠意十足。接到毛巾的死忠粉絲也被揪出，是愛上李雅英的台中漢堡店老闆，他本人更PO文興奮喊道：「各位觀眾！實戰毛巾！」幸運獲得女神青睞，羨煞旁人。
李雅英無預警現身球場！雨中熱舞超性感
李雅英今年賽季「最後一舞」原定在9月21、22日，但因為大雨比賽延期，李雅英沒能登上球場，讓不少粉絲捶心肝。而李雅英在返韓前，7日也無預警現身球場幫富邦悍將應援，雖然班表上沒有她，但李雅英還是跳的相當賣力，更帶來招牌「32撞」舞步，動感舞姿抓住觀眾目光，就算大雨滂沱她也沒有怯場，最後跳到渾身濕答答才下台。
李雅英離開前更將擦過汗水、雨水的毛巾順手遞給坐在觀眾席的粉絲，誠意十足。而該名拿到李雅英「實戰毛巾」的幸運兒，其實就是李雅英的頭號粉絲，台中漢堡店「堡彪專業美式漢堡」的老闆。他之前就因在球場愛上李雅英，特地邀請李雅英到店裡當一日店長；這次拿到原味毛巾，該名老闆也興奮在臉書發文：「各位觀眾！實戰毛巾！」好心情藏不住。
影片曝光後網友看了也紛紛羨慕留言，「為什麼老闆可以」、「這毛巾會裱框在店裡對吧？」、「買50個漢堡可以換那條毛巾嗎」、「取得鎮店之寶」、「笑的也太開心」、「羨慕老闆」、「有點想按怒」、「這條麻煩請掛在店內，我要去膜拜一下」、「這件直接送進真空壓縮裱框，當傳家寶了」。
獲封「最美電豹女」的李雅英，不僅是Fubon Angels啦啦隊成員，近日也確定續約浪LIVE台啤永豐雲豹。李雅英受訪時笑說：「我一直喜歡待在習慣的地方」，看來是念舊的大美女。至於當天為什麼會現身新莊球場，李雅英說自己要回韓國休息了，之前兩度因為下雨關係沒能表演，覺得很可惜，所以返韓前特地到球場看看大家，結果又碰上下雨，讓她也覺得無奈，但還是很賣力跳舞，敬業態度讓粉絲更加欽佩。
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李雅英今年賽季「最後一舞」原定在9月21、22日，但因為大雨比賽延期，李雅英沒能登上球場，讓不少粉絲捶心肝。而李雅英在返韓前，7日也無預警現身球場幫富邦悍將應援，雖然班表上沒有她，但李雅英還是跳的相當賣力，更帶來招牌「32撞」舞步，動感舞姿抓住觀眾目光，就算大雨滂沱她也沒有怯場，最後跳到渾身濕答答才下台。
李雅英離開前更將擦過汗水、雨水的毛巾順手遞給坐在觀眾席的粉絲，誠意十足。而該名拿到李雅英「實戰毛巾」的幸運兒，其實就是李雅英的頭號粉絲，台中漢堡店「堡彪專業美式漢堡」的老闆。他之前就因在球場愛上李雅英，特地邀請李雅英到店裡當一日店長；這次拿到原味毛巾，該名老闆也興奮在臉書發文：「各位觀眾！實戰毛巾！」好心情藏不住。
影片曝光後網友看了也紛紛羨慕留言，「為什麼老闆可以」、「這毛巾會裱框在店裡對吧？」、「買50個漢堡可以換那條毛巾嗎」、「取得鎮店之寶」、「笑的也太開心」、「羨慕老闆」、「有點想按怒」、「這條麻煩請掛在店內，我要去膜拜一下」、「這件直接送進真空壓縮裱框，當傳家寶了」。
李雅英離台前冒雨熱舞！確定續當「電豹女」
獲封「最美電豹女」的李雅英，不僅是Fubon Angels啦啦隊成員，近日也確定續約浪LIVE台啤永豐雲豹。李雅英受訪時笑說：「我一直喜歡待在習慣的地方」，看來是念舊的大美女。至於當天為什麼會現身新莊球場，李雅英說自己要回韓國休息了，之前兩度因為下雨關係沒能表演，覺得很可惜，所以返韓前特地到球場看看大家，結果又碰上下雨，讓她也覺得無奈，但還是很賣力跳舞，敬業態度讓粉絲更加欽佩。