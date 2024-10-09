美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，本季打出大聯盟歷史首見的「50轟50盜」成為今年棒球界最大新聞，在世界各地影響力也日益發酵，但卻有人提出不同看法，日本格鬥天才那須川天心，近期在節目上表示「打開電視都是大谷，不會厭倦嗎？」此言論引發日本網友熱議。
電視都是大谷 神童發問：不膩嗎？
那須川天心近期上日本電視台節目《news zero》時，他坦言自己不懂棒球，但他表示：「自己不太懂棒球，聽說他50轟50盜的表現很出色，但在格鬥界，50-50意味著平手，但在棒球界中，這好像是很了不起的事情吧？」
隨後主持人問那須川天心「大谷每天都有報導，同樣作為運動選手，你是帶著什麼樣的心情觀看的呢？」那須川天心表示：「打開電視都是大谷翔平，大家覺得如何，不會厭倦嗎？但不過我想他在做的事情就是這麼厲害吧。」
擦邊發言引熱議 敗給拳王後更出名
那須川天心此番「擦邊言論」也立即也發日本網友熱議，一邊網友認為那須川的直率個性相當令人喜愛，但另一邊的網友認為「厭倦」一詞不恰當。
那須川天心現年26歲，是日本一名綜合格鬥選手，曾創下42戰42勝的完美紀錄，被日本格鬥屆稱為「神童」近年來轉戰拳擊賽場，去年一共打過2場比賽都拿下勝利。
2019年那須川天心在一場表演賽中對上世界拳王Floyd Mayweather，Mayweather在該場比賽，僅花費19秒就擊倒那須川天心，那須川天心賽後痛哭的畫面，也成為他生涯最經典的畫面。
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那須川天心近期上日本電視台節目《news zero》時，他坦言自己不懂棒球，但他表示：「自己不太懂棒球，聽說他50轟50盜的表現很出色，但在格鬥界，50-50意味著平手，但在棒球界中，這好像是很了不起的事情吧？」
隨後主持人問那須川天心「大谷每天都有報導，同樣作為運動選手，你是帶著什麼樣的心情觀看的呢？」那須川天心表示：「打開電視都是大谷翔平，大家覺得如何，不會厭倦嗎？但不過我想他在做的事情就是這麼厲害吧。」
擦邊發言引熱議 敗給拳王後更出名
那須川天心此番「擦邊言論」也立即也發日本網友熱議，一邊網友認為那須川的直率個性相當令人喜愛，但另一邊的網友認為「厭倦」一詞不恰當。
那須川天心現年26歲，是日本一名綜合格鬥選手，曾創下42戰42勝的完美紀錄，被日本格鬥屆稱為「神童」近年來轉戰拳擊賽場，去年一共打過2場比賽都拿下勝利。
2019年那須川天心在一場表演賽中對上世界拳王Floyd Mayweather，Mayweather在該場比賽，僅花費19秒就擊倒那須川天心，那須川天心賽後痛哭的畫面，也成為他生涯最經典的畫面。