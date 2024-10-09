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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，本季打出大聯盟歷史首見的「50轟50盜」成為今年棒球界最大新聞，在世界各地影響力也日益發酵，但卻有人提出不同看法，那須川天心近期上日本電視台節目《news zero》時，他坦言自己不懂棒球，但他表示：「隨後主持人問那須川天心「大谷每天都有報導，同樣作為運動選手，你是帶著什麼樣的心情觀看的呢？」那須川天心表示：「那須川天心現年26歲，是日本一名綜合格鬥選手，曾創下42戰42勝的完美紀錄，被日本格鬥屆稱為「神童」近年來轉戰拳擊賽場，去年一共打過2場比賽都拿下勝利。2019年那須川天心在一場表演賽中對上世界拳王Floyd Mayweather，