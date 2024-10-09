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總統賴清德日前在國慶晚會演說拋出「祖國論」，引發外界注意，台灣民意基金會董事長游盈隆則分析，不同於前總統蔡英文小心翼翼的風格，賴清德的直白，更對台灣人胃口，尤其年輕族群；此外，他也提到，賴清德是首位公然拒斥祖國論的台灣總統，從台灣民意的角度看，中共的祖國論多年來在台灣的市場不斷萎縮。游盈隆在臉書指出，賴清德一句「中華人民共和國絕不可能成為中華民國人民的祖國」，迅即登上英國衛報首頁，顯見外媒對台灣總統兩岸關係言論之重視。游盈隆提到，不同於蔡英文小心翼翼的風格，賴清德的直白，尤其對中國（中共）不假辭色，更對台灣人胃口，尤其年輕族群。他提到，面對風起雲湧的世局與劍拔弩張的台海情勢，賴清德一言一行動見觀瞻，而這也正是讓世界重新認識台灣、定義台灣的重要時刻，勇於向世界表白台灣人心之所向，是民選台灣總統不可迴避的責任與義務，雙十國慶日就是一個適當的時刻。游盈隆說，長期以來，中共對台統戰的核心論述就是「祖國論」，而賴清德是首位公然拒斥祖國論的台灣總統，從台灣民意的角度看，中共的祖國論多年來在台灣的市場不斷萎縮。游盈隆指出，據台灣民意基金會今年8月26日發表的專題報告「關於兩岸關係的三個關鍵性發展」，自1996年以來，贊成所謂「祖國統一」的人數從四成五銳減31.5個百分點，只剩13.3%，這是最典型的雪崩式下滑，從這個角度看，賴清德的「祖國論」相當契合台灣主流民意。游盈隆提到，從台灣近代史角度看，1895年台灣割讓給日本，台灣仕紳有大中國情懷的人不在少數，蔣渭水、林獻堂是代表性人物，但台灣社會的祖國夢，在1947二二八大屠殺後徹底驚醒；繼之而來的白色恐怖和長達三十八年的戒嚴統治，更讓祖國夢支離破碎。游盈隆表示，1980年代後期的台灣政治自由化、民主化，讓台灣成為新興民主國家的佼佼者，從此，「祖國」對過慣自由民主生活方式的台灣人（含外省族群）更缺乏號召力；此外，中國經30年改革開放後仍然維持共產極權體制，人民沒有自由，民間社會缺乏自主性，中國民主化遙遙無期，對台長期外交與軍事霸凌，祖國論説服力從何而來？從世界史角度看，游盈隆提到，祖國論是近300年來伴隨民族主義興起的產物，源遠流長，但經歷1930年代極端右派納粹與法西斯主義興起所帶來人類的浩劫，二戰以後祖國論基本上消聲匿跡，時至今日，世界大國中，只有中國、俄國斯還樂此不疲，跟不上世界文明腳步，成為世局動盪的根源。游盈隆表示，賴清德一席看似鬥嘴的祖國論，引起國內外高度關注，帶來強大媒體宣傳效果，後續的論述與攻防為何？值得期待也令人好奇。