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朝野立委日前齊聲呼籲暫緩《國土計畫法》上路時程。國民黨立委張嘉郡今（9）日質詢表示，農業部當初說9月底會推出堆疊式給付機制，如今卻跳票，連帶影響《國土計畫法》的上路進程。同時，她也痛批，農業部未依立法院決議，編列提高公糧收購價格預算，把基層農民當成政策推行的實驗品。立法院經濟委員會今日邀請農業部長陳駿季進行業務報告，張嘉郡質詢時關心《國土計畫法》的相關進度。張嘉郡指出，農業部當初說會在9月底前推出堆疊式給付機制，如今已經10月卻仍未公布，質疑農業部長的說法跳票，也對《國土計畫法》的推動產生連帶影響。對此，陳駿季表示，堆疊式給付機制與《國土計畫法》的上路時程是脫鉤處理，目前已完成內部規劃，接下來會對外徵求意見，針對不同的利害關係人進行說明。陳駿季進一步表示，總經費約200多億元，區分為五個區塊，其中，對地給付的部分原則上會擴大，糧食安全給付的部分，針對需要引導的作物，會做金額上的調整，最重要的生態給付也不限於瀕臨物種的保育給付。此外，針對提高公糧收購價格，張嘉郡表示，提高公糧收購價格與農業部提出的「1集2轉3+3」政策是可以雙軌並行，基層農民只求每日溫飽，眼睛睜開就是生計，任何的政策都必須確保農民的生計，希望部長不要辜負他們的期待。「不能把農民當實驗品！」張嘉郡表示，她認同農業部在提升農業產業進步的努力，但農業部長不能只想到政策績效、只想到理想，農民不能成為農業部追求政策目標的實驗品，呼籲農業部「尊重民意、雙軌並行」。