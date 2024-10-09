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▲T112步槍搭配XTS112近戰瞄準鏡。（圖／記者呂炯昌攝）

▲國軍2025年起編81億預算買T112步槍。（圖／記者呂炯昌攝）

▲T91步槍彈夾（左）與T112步槍彈夾外型相較。（圖／記者呂炯昌攝）

國軍現役T91步槍服役迄今已超過19年，為提高射擊精度、強化快速射擊能力，根據國防部8月底送交立院預算書，陸軍與憲兵將從明（2025）年度起，分5個年度總計編列81億元總預算，分別採購步槍、雷射模組及其他附屬套件。國防部今（9）日邀請媒體參觀軍備局205廠，體驗新式T112步槍25公尺射擊，搭配軍備局205廠研製的XTS112近戰瞄準鏡，在場多數首度射擊T112步槍的記者都能打出滿靶好成績，就連首次打靶的女性記者都打出好成績。2023年9月在南港展覽館舉辦的「2023臺北國際航太暨國防工業展」中，首度亮相XT112步槍，為T112的測試用槍。同年8月已完成戰術評測，將用來汰換國軍現役T91戰鬥步槍與後備部隊的65K2步槍。今年7月，立院外交及國防委員會立委參訪軍備局205廠，並體驗射擊新式國造T112步槍。民眾黨立委林憶君指出，在光學瞄具的輔助下竟打出滿靶，相較現役T91步槍，XT112步槍有效射程從400公尺提高至600公尺，符合現代戰場型態演變，但若要發揮XT112長距離精準射擊的潛力，還需搭配多倍率瞄準鏡；若戰場在城鎮地區，雙方士兵將比較誰能先快速瞄準目標，而內紅點瞄具比起現有的機械式覘孔，能大幅提升士兵瞄準速度。因此無論是多倍率瞄具還是內紅點瞄具都應列為制式裝備。7月10日，立院院外交及國防委員邀請國防部報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」。民進黨立委王定宇質詢時表示，國軍預計換發XT112步槍作為下一代步槍，詢問是否能全軍換裝光學瞄具搭配新一代步槍，以提升射擊精準度？陸軍參謀長陳建義中將答詢時表示，新式步槍從機械瞄準改為光學瞄準，效能的確很好。T112步槍仍採用5.56公厘（mm）子彈，軍備局指出，T112步槍較T91步槍提升射擊精度，槍管採多邊型膛線，壽限從6000提升至1萬發子彈射擊，T91步槍管為陰陽膛線，壽限6000發子彈；射擊方式T112與T91步槍都採半自動、2發點放、全自動射擊等3種模式。射擊精度方面，T112步槍相距100公尺9.8公分以下，T91步槍相距100公尺為14公分以下。為方便左右撇子都能射擊，T112步槍子彈拋彈口加入拋殼擋板，子彈射擊後避免彈殼向3點鐘方向拋出，能避免左撇子射手射擊時遭拋出彈殼所燙傷。T91步槍的槍托可3段式調整，T112步槍槍托提升為5段，可依射手的肩寬調整，也增加貼腮面積，提高射擊舒適性。在彈夾部分，T112步槍採塑料複合式材料彈夾，較以往鋁製彈夾可提高耐衝擊性，不會因為彈夾受到撞擊而產生進彈不順的情況，彈夾兩側有可讀式視窗可以讓射手判讀剩餘彈藥，以掌握射擊節奏。