我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黑白大廚評審，重量級美食專家白種元，和韓國唯一米其林三星主廚安成宰。（圖／netflixkr IG）

▲「拿坡里美味黑手黨」在《黑白大廚》中使用便利商店的麵包，做出提拉米蘇，讓評審都讚不絕口。（圖／翻攝自netflixkr IG）

Netflix料理對決節目《黑白大廚：料理階級大戰》昨（8）日播出最後兩集，決賽結果再度掀起熱議。《黑白大廚》爆紅成為Netflix全球非英語類節目第一名，也帶動節目參賽者經營的餐廳門庭若市。對此，韓國媒體也分析了《黑白大廚》如何成功舊瓶裝新酒，讓早已行之有年的料理對決節目又勾起觀眾的注意力。根據《朝鮮日報》報導，曾經流行的料理對決節目和美食探店節目已被認為過時，令人感到乏味，但《黑白大廚》卻成功重新激發了觀眾的美食魂，節目中的白湯池廚師崔康祿的日本餐廳Neo在CatchTable訂位服務中一位難求，其他許多參賽者所經營的餐廳也有類似熱潮，振興了因經濟衰退而舉步維艱的韓國餐飲業。《朝鮮日報》認為，《黑白大廚》爆紅的主要原因有3點：隱藏的高手們從最底層開始崛起，逐漸得到周圍的認可並贏得人氣。他們擊敗一個個對手，朝更高的目標前進。最後，他們遇到了站在金字塔頂峰的「大師」，這些大師曾是他們景仰的前輩，他們能在這場對決中獲勝嗎？以上是典型的少年漫畫情節，可以套用在任何主題，而《黑白大廚》正是將這情節現實化。白湯匙主廚們其實並不需要參加這種比賽，他們早已夙負盛名，甚至應該已是評審等級的料理匠人，贏了比賽不過是錦上添花，輸了卻可能會丟臉，而這種被仰望的大師願意加入接受挑戰，激起了觀眾們為弱者喝采以及渴望權威被打破的欲望。除了參賽者的對比，擔任評審的米其林3星安成宰與國民美食家白種元的對比，也成為節目的一大看點。作為韓國唯一的米其林3星主廚，安成宰非常重視料理製作的過程、理念和完成度。與此相對，國民美食家白種元則更看重入口時直接感受到的美味。因此，兩人有時會出現意見分歧。然而，當兩人在第二輪評審時，進行了遮眼的盲測——完全不知任何資訊，只根據味道來進行評價時，他們的意見一致性更高了。這種盲測不僅是確保評審結果公正，讓比賽結果不會引發爭議，也顯現出兩種流派或說兩種價值觀在美食前達成和解與共識。《黑白大廚》一大特色是沒有「反派」角色，是一個「溫和版」的比賽節目。對於喜歡刺激的觀眾來說，可能會覺得有點無聊，但正因為沒有反派，觀眾可以輕鬆愉快地欣賞參賽者的料理場景。參賽者們與其說有強烈的「一定要贏」的意志，倒不如說他們更注重向觀眾展示自己的實力。即使落選，參賽者們也不會指責對手或抱怨評審，反而會向實力更強的對手表達敬意，然後心平氣和地離開舞台。這種「紳士般的競爭」，在其他習慣製造戲劇化衝突的料理對決節目是難得一見的。但也因此，無論是贏家還是輸家的料理，都會讓人想品嚐，因為每道料理背後都凝聚了主廚的汗水、努力和信念。《黑白大廚》雖然從節目名稱就呈現出明確的階層對比與階級意識，但節目主旨並非雙方你死我活的衝突或矛盾，而是超越勝負的互相尊重與和解，這讓參賽者們都能成功圈粉，展現出個人特色。