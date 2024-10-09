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▲台中市救災團隊連夜搶通高雄市民族路等周邊重要道路。（圖／台中市政府提供，2024.10.09）

山陀兒颱風重創高雄，災損高達20億元，市長陳其邁在救災隊員頭盔上親筆寫下「謝謝台中」，隨後把照片傳給台中市長盧秀燕。盧秀燕也投桃報李，指示交通局協調出6人2部高空作業車，國慶之後將前往高雄協助修復交通號誌。盧秀燕今（9）日在議會答詢國民黨議員劉士州時表示，對於高雄和基隆的災情，她指示「全力支援」，除了已返台中的建設局和環保局人力機具，交通局也將南下馳援。交通局長葉昭甫說明，昨天接獲高雄市政府交通局長張淑娟致電，提及高雄各地交通號誌損壞來不及修復，因此台中市將派出6人2部高空作業車，本周五南下高雄修復交通號誌。葉昭甫說明，已協調民間業者普烙公司、信威公司各支援兩人及一台高空作業車，加上交通局的交通號誌維修隊派出2名人力，6人2車的團隊將於11、12、13日在高雄發揮專業能力，排除交通號誌故障，每一個交通號誌的成功修護，都是台中市政府對高雄市民最大的關心和祝福。高雄市長陳其邁昨天向中央、國軍、台水、台電等相關工作人員，以及台北、新北、桃園、竹市、台中、嘉義縣市、台南等8縣市地方政府協助高雄災後重建表達感謝，透露日前在福山國小視察時，在台中救災隊員的頭盔上親筆寫下「謝謝台中」隨後把照片傳給台中市長盧秀燕並親自致謝。中市府說明，建設局與環保局上周攜手組成救災隊伍前往災區協助，災後復建任務昨日圓滿完成，救災期間屢獲市府官員、各校校長及里長感謝。