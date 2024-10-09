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▲林思宇在劇中挑戰大尺度。（圖／紅杉娛樂）

▲莊凱勛在劇中飾演一位有變裝癖的男同志。（圖／紅杉娛樂）

由演員林思宇、莊凱勛、張書豪和陸夏共同主演的都會愛情性喜劇《妮波自由式》即將在11月1日正式上線，靈魂歌姬A-Lin加入作曲行列及演唱戲劇主題曲《No Label》，主題曲以其動感旋律與振奮人心的歌詞，完美呼應了影集「無標籤」的核心精神，傳遞出擁抱自我、拒絕刻板印象的強烈訊息。《No Label》由金曲頂級組合打造，歌后A-Lin以其渾厚且充滿情感的嗓音，為這首歌曲注入強大的生命力，A-Lin用簡潔有力的歌詞，鼓勵聽眾勇敢聆聽內心的聲音，做出心之所向的選擇，希望每個人都能擁有愛人的勇氣和自由，不再受周圍質疑聲音的影響。短短一分鐘的片頭影片，其幕後操刀的導演更是大有來頭，《妮波自由式》邀請曾為五月天、蔡依林等天王天后御用的導演陳奕仁，為戲匠心打造別具巧思的搶眼視覺片頭，導演更為劇中角色設定人物專屬顏色，象徵不同主題，不僅讓觀眾在視覺上享受到豐富的色彩，也巧妙地傳遞出劇中關於自我探索和多元文化的核心價值。現今觀眾追劇時，大多將片頭直接略過，陳奕仁則笑著說：「短短的片頭其實蘊含著很多訊息與意涵，希望大家可以手下留情，用心觀賞仙草影像的成果結晶，同時感受歌曲結合影像表達的主題。」《妮波自由式》將帶著演員林思宇、張書豪、陸夏和YouTuber FJ234帶領大家一窺台北夜生活，第一站將於本週六快閃信義區大縱酒，除了會有KPOP熱舞表演，現場也將發送限量禮品，歡迎喜歡《妮波自由式》的觀眾朋友們，一起到現場集合參與支持。《妮波自由式》由紅杉娛樂製作出品，未播出旋即吸引海外平台如日本Rakuten TV、韓國Heavenly爭相搶購獨家播出權，第一季共10集，每集約30分鐘，將於中華電信Hami Video、台灣大哥大MyVideo、遠傳friDay影音聯合首播，自11月1日起每周五晚間9點上架新集數；GagaOOLala也加入全球發行的行列，於11月8日上架一至五集，11月22日上架六至十集。