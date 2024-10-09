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北韓領導人金正恩7日發表演說時稱，目前北韓對於「武力統一」朝鮮半島沒有興趣。但才做出此言論後不到三天就傳出，北韓將從9日起完全切斷與韓國連接的所有公路與鐵路，並開始邊境設防工作。根據韓聯社報導，北韓官媒朝中社援引北韓人民軍總參謀部消息，即日起將完全切斷與韓國連接的朝方公路和鐵路，進行防禦設施要塞化加固工程。人民軍總參謀部表示，「有鑑於目前的各種情勢，我軍永久切斷、封鎖與第一敵對國、不變的主要敵人大韓民國接壤的南部邊境，是為抑制戰爭與維護共和國安全的自衛措施。」聲明中還指出，由於南部邊境敏感地區進行要塞化工程，為了避免誤判、防止擦槍走火，已經在9日9時45分向美軍發出通知。北韓軍方稱，採取此一措施的原因是韓國軍演與美國部署戰略資產，韓國無時無刻且多發性地進行侵略戰爭演習，加上美國核戰略資產隨時出沒，「好戰狂人」不斷宣稱要對北韓「政權終結」，印證了事態的嚴重性不可忽視。因此在朝鮮半島的尖銳軍事形勢下，須採取更強硬的反制措施來維護國家安全，與韓國領土徹底分離。先前，韓國曾在1日舉辦的閱兵儀式上，向北韓發出警告，稱如果北韓方面試圖動用核武，就可能面臨「政權終結」的後果。而金正恩在7日出席北韓國防大學建校60週年慶典，在該活動發表演說時稱，目前北韓政府已經失去對「武力統一朝鮮半島」的興趣，無意對韓國發動攻擊，他個人也對「與韓國爆發衝突」一事感到不寒而慄。