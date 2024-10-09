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▲▼林郁婷、王齊麟、一粒和陳大天跳復古排舞。（圖／臺灣證券交易所YouTube）

▲王彩樺獻唱台語歌〈愛錢的騙子〉。（圖／臺灣證券交易所YouTube）

▲林郁婷霸氣登場，出拳海扁詐騙嫌犯。（圖／臺灣證券交易所YouTube）

▲王齊麟攻擊詐騙集團的武器是羽球拍。（圖／臺灣證券交易所YouTube）

近年詐騙案件猖獗，政府宣導效果有限，臺灣證券交易所出奇招，邀請奧運拳擊、羽球金牌國手林郁婷、王齊麟、台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」女神一粒、「台灣濱崎步」王彩樺等人拍廣告，新穎的組合獲得不少好評，「太衝突了」、「我看了什麼， 好洗腦！」臺灣證交所昨（8）日釋出反詐騙宣導的廣告，演出的卡司堅強，網羅林郁婷、王齊麟、王彩樺、一粒、陳大天，王彩樺以台語演唱〈愛錢的騙子〉一曲，MV風格散發濃厚鄉土味，眾人還跳著「俗擱有力」的舞步，王齊麟、林郁婷和Wing Stars女孩也不例外。MV的亮點莫過於林郁婷以慢動作出場，使出右鉤拳痛扁飾演詐騙集團的演員，接著騙子再被拿著球拍的王齊麟重擊臉部，網友看完表示：「太好笑、吸睛了，我全程看完」、「這組合太衝突了！哈哈哈」、「我人生第一次看完反詐廣告」、「超扯的廣告，好喜歡」、「沒有更low只有最low」、「2位金牌台灣英雄應該沒想到是這麼台的公益廣告」、「一粒太晚出來了吧」、「以後詐騙集團加line我就丟這部影片！」不過也有網友說：「兩位金牌臉上只看到滿滿的尷尬...」、「是說這MV對防詐騙真的有實質的幫助嗎...」、「王齊麟的CHINESE TAIPEI T恤，若能改為TEAM TAIWAN，就更好了！」