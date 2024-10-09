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▲蔡依林逛超市的打扮超級性感，露出大片美背。（圖／小紅書）

天后蔡依林近期結束「Ugly Beauty世界巡迴演唱會」之後，似乎飛到歐洲旅遊放鬆。近日有一名女網友透露，在家附近逛超市的時候，看到有一個穿著背心的正妹在前方，覺得對方長得很像蔡依林，於是她湊上前搭話，結果聊沒幾句，她驚覺那名正妹就是蔡依林本尊，當場激動到忍不住哭出來，蔡依林見狀還揉揉她的後背安慰，舉止非常暖心。「想讓全世界知道，我在家樓下偶遇度假蔡依林！」一名女網友在小紅書透露，自己住在馬爾他，日前和男友一起到家附近的超市時，突然有一個人影經過，她心裡冒出一句「這個女生為什麼要cosplay蔡依林？」但因為對方的背影實在太像蔡依林了，於是她走上前告訴對方，「妳好…妳好像蔡依林哦」，對方只回「嗯」，這時她看到那名正妹的側臉，驚覺不對勁，於是又問「請問…妳是蔡依林嗎？」對方又小聲回應「嗯」。原PO聽到後激動表示，「姐姐！我是你的粉絲。」還忍不住當場爆哭，她和男友急忙和蔡依林說，2人已經坐飛機看了7、8場演唱會。蔡依林看到原PO眼淚掉不停，還上前揉了一下她的右邊後背，並輕輕說了一句「拜拜」，讓原PO情緒更加激動，「姐姐就是在安慰我，我的媽呀！我好幸福，暈厥了」，並對著蔡依林喊道，「姐姐玩得開心！姐姐新專輯要趕緊！」不過蔡依林似乎因為急著離開，沒有刷發票就想出去，結果被閘門口卡住，原PO隨即大喊提醒，並拍了2張蔡依林的背影當作紀念。從照片中看到，蔡依林戴著綠色鴨舌帽，並穿著深藍色背心，露出大片美背，下半身則搭配牛仔長褲，性感中又帶點率性。不少網友超級羨慕，表示「你簡直中了頭獎，喜從天降」、「這背影真是太完美了」、「你也是被姐姐揉過背的妹妹了」、「這篇文字的幸福感要溢出來了，還圓滿地完成了催專輯的任務」、「我也好想在家門口的超市偶遇姐姐啊」、「光看文字就能感同身受，知道你當下有多激動了」、「你的文字超級還原現場。」