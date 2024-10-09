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▲台南保存了數百年來的城市記憶，這些深厚的歷史積澱讓台南展現出獨特的文化氛圍。也奠定了台南與日本友好關係的基礎。（圖／南市府提供）

日本五大報之一的《產業經濟新聞》（簡稱《產經新聞》）在雙十國慶前夕推出了以台灣為主題的系列報導。該系列不僅深入剖析台日雙邊關係，還特別以專文聚焦台南，深入探討其在台灣歷史中的獨特地位。報導詳細描述台南保存了數百年來的城市記憶，這些深厚的歷史積澱讓台南展現出獨特的文化氛圍。也奠定了台南與日本友好關係的基礎。該報導以台南400作為開頭強調，台灣自1624年以台南為起點，正式踏上參與國際社會的舞台，今年台南也為此舉辦了一系列歷史文化相關的活動。報導中引述了黃偉哲市長的發言，指出台南很早就呈現出國際化的色彩，是台灣的文化首都，至今台南仍保有各時期的歷史遺跡，呈現出獨特的文化魅力。此外，報導也著重描述了台南與日本的深厚關係，特別提及了對台南水利建設發展影響深遠的烏山頭水庫與嘉南大圳等日本時期的重大水利建設。報導也訪問了台南山上花園水道博物館的館長黃文鍠，介紹日籍土木技師濱野彌四郎在對改善台南衛生環境的貢獻。這些早期的交流奠定了台南與日本友好關係的基礎，並延續至今。