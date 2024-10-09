我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中鋼運通工會今（9）早帶著睡袋到勞動部前抗議，準備夜宿勞動部。（圖／記者鍾泓良攝影）

▲勞動部「行政機關必須依法行政，這是最基本要求」答覆無法被工會成員接受，隨即發生工會衝撞勞動部。（圖／記者鍾泓良攝影）

中鋼集團旗下100%持股子公司中鋼運通7月起中斷聘僱船員勞健保，並長時間不肯再次派任在岸的台灣船員上船工作，造成超過300個台灣船員及其家庭生活受影響。中鋼運通工會今（9）早帶著睡袋到勞動部前抗議，揚言如果沒有獲得滿意答覆，明（10）日將前往總統府雙十國慶現場抗爭。中鋼運通工會研究員陳柏謙表示，中鋼運通是中鋼底下一年賺20億、30億元的公司，2019年最多還有雇用600位台灣船員，近期透過把船轉給其他國家，台灣船員上岸之後就不再派船，藉此逼退勞工，現在只剩下300人。不僅如此，中鋼運通甚至把100多名員工的勞健保中斷。今年7月，中鋼運通工會在上百名會員遭到資方違法中斷勞、健保，當時立即向勞動部檢舉及反應，強調中鋼運通與船員間的勞動契約應屬於不定期契約，資方片面斷保已明確違法，要求勞動部介入重新恢復。但迄今超過100天，勞動部卻認定勞動契約與否及其性質等這些本來就應該是勞動部權責，交由雙方訴訟解決，無異是間接接受公司對員工斷保事實。「明天是國慶日，但是我認為今天是船員的國喪日！」中鋼運通工會理事長王慶宏大喊，船員在疫情期間幫公司創造高獲利，每年賺20億、30億，竟然用斷保送給船員「最好的禮物」，訴求勞動部出面，承認台灣船員就是不定期契約，更有部分船員因為參加工會1年無法上船，希望勞動部出來主持公道。勞動部由勞動部爭議科長金士平出面接受工會陳情暨檢舉函，但其「行政機關必須依法行政，這是最基本要求」答覆無法被工會成員接受，隨即發生工會衝撞勞動部。勞動部勞動關係司長王厚偉受訪則說明，勞動部針對工會訴求都有居中協處，針對大家最關心的勞健保復保問題，確實有船員上岸後就沒有勞健保，岸上船員跟公司間能否保勞健保涉及到契約是否有所存續，就攸關於是否屬於定期契約或不定期契約。然而，許多案件都還在高院或最高法院審理中，勞動部作為行政機關對於審理中案件很難給予要求，「這點就是我們行政機關的困難」，但也呼籲中運基於保障我國船員工作機會，應該要盡力協助派船。至於中鋼運通工會期盼勞動部可以針對公司啟動專案勞檢，他表示，將會依檢舉事由，去辦理都會派員檢查及做裁罰。王厚偉最後表示，船員屬於特殊職業，受到《船員法》特別法保障，非《勞基法》，譬如船員一上船一年特休就有30天、加班費是85小時等。勞動部也清楚船員法及勞基法間衝突，但這部分主管機關是交通部航港局，勞動部會把相關法律訴求會請交通部去審酌。尤其是定期契約部分，據了解交通部有在思考要在定期契約範本之外，訂出一個不定期契約範本。