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▲原PO指出，新娘一邊走紅毯還一邊乞討紅包，令他感到震驚，也讓婚禮氛圍變得尷尬。（圖／取自臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」）

▲陳沂翻出「城西有顆地圖炮」的黑歷史，包含曾在太陽花學運挪用公款、借錢不還紀錄等。（圖／取自陳沂臉書）

結婚是人生大事，許多新人都會創造專屬自己的婚禮風格。不過，近日就有一名網友曬出照片，表示近期參加一場婚禮，新娘走紅毯進場時，竟舉牌寫「紅包不到1200元的，自己走去垃圾桶」，引起網路一陣熱議。不久後，網紅陳沂出面曝光新娘真實身分，正是網紅「城西有顆地圖炮」，還加碼曝光對方挪用公款、借錢不還等黑歷史。「城西有顆地圖炮」也出面回應，強調結婚都已是7年前的事，「賓客都知道那是幽默的玩笑，大家都玩得很開心。」近日一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」中發文，表示近期參加一位好友婚禮，新娘走紅毯進場時，竟高舉一張用紙箱製作的簡陋手牌，上頭寫著「紅包不到1200元的，自己走去垃圾桶」，更誇張的是，新娘一邊走紅毯還一邊乞討紅包，令他感到震驚，也讓婚禮氛圍變得尷尬。原PO忍不住嘆，婚禮本應是慶祝愛情、團圓親友的美好時刻，新娘的舉動卻是在所有親朋好友與長輩面前為自己的丈夫丟臉，「展現出的形象實在讓人不敢置信新娘素質水準家教，還以為來到對岸參加村姑結婚」，更補充該名新娘身上背有3條前科，夫家卻不知情。對此，陳沂直接發文揭曉新娘真實身分，正是網紅「城西有顆地圖炮」，指出對方曾在太陽花學運挪用公款一戰成名，身上還背有豐富的借錢不還紀錄，「會裝可憐說她養的寵物生病需要錢，到處借錢，對方討債的時候就被封鎖。」去年陳沂曾幫助其中一名債主，公開向「城西有顆地圖炮」討債，該名債主只是來粉專留言說自己也被欠款，竟反遭對方公審，「聽說有些債主好不容易要到錢的時候，還要被她扣跨行轉帳15塊手續費呢。」陳沂也狠酸，即使對方有一堆黑歷史，「依然不斷穢土轉生，現在繼續販賣台灣價值在開團購。」而「城西有顆地圖炮」也於昨日公開發文回應，坦承照片裡的人確實是自己，但結婚已是7年前的事，不知道哪位朋友未經同意盜用照片，還拿出來做文章，「誰品德比較差？我想有智慧的人應該自己想得明白。」「城西有顆地圖炮」也直言，婚禮上的笑話梗是賓客跟新娘之間的事，婚禮當天所有人都知道那是幽默的玩笑，大家都玩得很盡興，「哪來這麼多路人意見一大堆？」不過針對原PO所指的3條前科指控，她並未多做回應。