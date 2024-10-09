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▲張鈞甯和馬來西亞導演穩定交往中。（圖／記者吳翊緁攝影）

42歲女星張鈞甯出生於德國，2002年以《流星花園2》在戲劇圈展露頭角，亮眼外型讓她成為許多人心中的女神典範，而近幾年她曾更正過自己的名字「甯」真正的寫法是「𡩋」，但因為是古字，很多時候電腦無法顯示出來，因此才用「甯」代替，大家也都叫習慣了，她昨（8）日還特別發文解釋自己的名字，並向大家致歉，「沒有要更名啦！」張鈞甯昨日突在臉書解釋起自己的名字，原來她的最後一個字「甯」其實應該寫作「宀心冉」𡩋，但因為是古體字，很多電腦打不出來，才會用甯代替，大家也都熟悉了，張鈞甯說，「因工作人員溝通可能有誤會，導致記者朋友誤解，在此抱歉和小小說明一下，沒有要更名啦！」隨後她也表示，因為名字上新聞也不是一天兩天的事了，就連英文名字都曾被誤會過，「英文名是NingChang不是JanineChang。」張鈞甯和電影《默殺：無聲之地》導演柯汶利穩定交往中，昨日電影舉行記者會，柯汶利帶著演員張世、宸頤、紀亮竹等人出席，由於先前曾傳出，電影是由張鈞甯出資，柯汶利否認傳聞，還笑說，「如果她投錢，現在就賺爆了。」柯汶利也大方分享和張鈞甯一開始只是朋友，合作幾次之後發現很有默契和信任，才慢慢升溫進而交往，對於兩人是否有可能走入婚姻？柯汶利則表示，雙方都是成年人，從友情慢慢到交往，見家長也是很正常的一件事，也默認2人目前是以結婚為前提交往，且強調：「我對每一段戀情都是很重視的，不是開玩笑的。」